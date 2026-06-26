Bihar Weather Today: पटना, मुजफ्फरपुर में सुबह-सुबह बारिश; कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी का अलर्ट

Bihar Weather Today: बिहार में भीषण गर्मी के बीच कहीं बारिश तो कहीं लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में सुबह-सुबह बारिश हुई जिससे गर्मी से फौरी तौर पर थोड़ी सी राहत मिली है।

Bihar Weather Today: बिहार में मौसम का दो रंग देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बीच कहीं बारिश तो कहीं लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में सुबह-सुबह बारिश हुई जिससे गर्मी से फौरी तौर पर थोड़ी सी राहत मिली है। आज शुक्रवार 26 जून को राज्य के 19 जिलों में आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो दक्षिण बिहार के जिलों में हीटवेव के आसार हैं। मौसम विभाग ने आम जनों खासकर किसानों को मौसम के दुष्प्रभाव से बचने की सलाह दी है। आज नमी का स्तर 37 % है, वहीं वायुमंडलीय दबाव 1003 के स्तर पर है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आस पास हो सकता है। अगले 48 घंटों में मानसून का प्रभाव बढ़ने के आसार हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के इस क्षेत्र में ठनका प्रबल संभावना जताई गई है। कहा है गया है कि मेघगर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। इसके अलावे इस भाग में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी आज चल सकती है। मौसम की स्थिति से फसलों का नुकसान हो सकता है।

इसके साथ-साथ बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों के साथ इनकेके आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम का असर दिखने को मिलेगा। मौसम की गतिविधियों के अनुरूप ही अपना व्यापार और व्यवहार तय करने की मौसम विभाग ने सलाह दी है। मौसम के दोहरे रंग से बच्चों और बुजुर्गों को बचाने की अपील आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से की गई है।