Bihar Weather Today: पटना, मुजफ्फरपुर में सुबह-सुबह बारिश; कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी का अलर्ट
Bihar Weather Today: बिहार में भीषण गर्मी के बीच कहीं बारिश तो कहीं लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में सुबह-सुबह बारिश हुई जिससे गर्मी से फौरी तौर पर थोड़ी सी राहत मिली है।
Bihar Weather Today: बिहार में मौसम का दो रंग देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बीच कहीं बारिश तो कहीं लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में सुबह-सुबह बारिश हुई जिससे गर्मी से फौरी तौर पर थोड़ी सी राहत मिली है। आज शुक्रवार 26 जून को राज्य के 19 जिलों में आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो दक्षिण बिहार के जिलों में हीटवेव के आसार हैं। मौसम विभाग ने आम जनों खासकर किसानों को मौसम के दुष्प्रभाव से बचने की सलाह दी है। आज नमी का स्तर 37 % है, वहीं वायुमंडलीय दबाव 1003 के स्तर पर है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आस पास हो सकता है। अगले 48 घंटों में मानसून का प्रभाव बढ़ने के आसार हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के इस क्षेत्र में ठनका प्रबल संभावना जताई गई है। कहा है गया है कि मेघगर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। इसके अलावे इस भाग में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी आज चल सकती है। मौसम की स्थिति से फसलों का नुकसान हो सकता है।
इसके साथ-साथ बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों के साथ इनकेके आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम का असर दिखने को मिलेगा। मौसम की गतिविधियों के अनुरूप ही अपना व्यापार और व्यवहार तय करने की मौसम विभाग ने सलाह दी है। मौसम के दोहरे रंग से बच्चों और बुजुर्गों को बचाने की अपील आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से की गई है।
मौसम का रुख बदल रहा
मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मौसम में बदलाव का कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं और स्थानीय मौसमी परिस्थितियां हैं। इन दोनों के प्रभाव के कारण राज्य के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदल रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य में मौसम के मौसम में अगले कुछ दिनों तक इसी प्रकार से उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। अनुमान के अनुसार 27 जून के बाद मानसून और मजबूत होगा और की संभावना है। उसके बाद विभिन्न जिलों में बारिश की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और खेती बाड़ी की गतिविधियों में तेजी आएगी।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें