Bihar Weather: मोंथा का किसानों पर कहर, 26 जिलों में बारिश का अलर्ट; बिहार का मौसम कैसा रहेगा

संक्षेप: Bihar Weather: बिहार में मोंथा तूफान का प्रभाव आज भी देखा जा रहा है। राज्य के 26 जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। नेताओं के चुनावी दौरे पर भी इसका असर पड़ा है।

Bihar Weather Today : मोन्था तूफान का प्रभाव बिहार में बरकरार है। आज तीसरे दिन भी इसका असर देखा जा रहा है। अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 26 जिलों के लिए बारिश की चेतावनी दी है। इनमें 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 19 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। चक्रवात मोंथा किसानों पर कहर बनकर टूटा है। एक ओर धान की तैयार फसल का नुकसान हुआ है तो दूसरी ओर सब्जी की खेती भी तबाह हो रही है।

मौसम विभाग की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए आमजन खासकर किसानों को मौसम विभाग ने खास तौर पर सावधान किया है।

नेताओं के चुनावी दौरे को भी तूफान ने प्रभावित किया है। शुक्रवार को खराब मौसम के कारण सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेताओं के हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सके। उन्हें कार से विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ा। गुरुवार को यूपी के पूर्व सांसद बृजभूषण का हेलीकॉप्टर धान के खेत में उतारना पड़ा।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिकचक्रवात मोन्था बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर बिहार की ओर बढ़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर सीमांचल और उत्तर-पूर्वी जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि शुक्रवार रात से शनिवार तक बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर दिखने लगा है। कुछ इलाकों में लोग गर्म कपड़ों में देखे गए। हिमालय की तराई वाले जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। अब यह तूफान धीरे-धीरे कमजोर पड़ेगा।