Bihar Weather: 17 जिलों में आज वज्रपात का अलर्ट, बिहार में भारी बारिश कब से शुरू होगी?

Bihar Ka Mausam: बिहार में सोमवार 18 अगस्त को कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भागलपुर, पूर्णिया, गोपालगंज, सारण समेत 17 जिलों में आंधी-बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 18 Aug 2025 07:16 AM
Bihar Weather Forecast: बिहार में मॉनसून गतिविधियां अभी धीमी हो गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के 17 जिलों में सोमवार को आंधी और ठनका (वज्रपात) का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में मौसम इस दौरान सामान्य रहने के आसार हैं। उत्तर बिहार में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बिहार में फिर से भारी बारिश का दौर भी जल्द शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने इस पर अपडेट दिया है।

पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार, 18 अगस्त को बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सीवान, छपरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा जिले में येलो अलर्ट है। इन जिलों में कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही खराब मौसम में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा।

20 अगस्त के बाद भारी बारिश का दौर

बिहार में बीते कुछ दिनों से मॉनसून संबंधी गतिविधियां कमजोर हैं। इस वजह से राज्य में भारी बारिश का दौर थम सा गया है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 20 अगस्त के बाद राज्य में फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। अगले 3-4 दिनों के भीतर राज्यभर में मॉनसूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उत्तर से दक्षिण बिहार और सीमांचल तक झमाझम बरसात होगी।