Bihar Weather: बिहार के 19 जिलों में आज आंधी-बिजली का येलो अलर्ट, यहां होगी बारिश

Bihar Mausam: मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया समेत 19 जिलों में आज (शनिवार, 16 अगस्त) को 19 जिले में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा रहेगा। कोसी, सीमांचल, पूर्वी और उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 16 Aug 2025 06:42 AM
Bihar Weather Today: बिहार में मौसम विभाग ने 19 जिलों में आंधी और ठनका (वज्रपात) का येलो अलर्ट जारी किया है। कोसी, सीमांचल, पूर्वी और उत्तरी बिहार के जिलों में मॉनसून संबंधी गतिविधियां दिखने को मिलेंगी। इन जिलों में कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है। पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में शनिवार, 16 अगस्त को बारिश की संभावना बहुत कम है।

पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले में आंधी-बिजली के आसार हैं। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।

दक्षिण बिहार में बारिश की संभावना कम

मौसम विभाग की मानें तो शनिवार को राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में बारिश की संभावना नहीं है। कैमूर, बक्सर से बेगूसराय, लखीसराय तक मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रहेंगी। इन जगहों पर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। अगले दो-तीन दिन मौसम का हाल कमोबेश यही रहेगा।

20 अगस्त के बाद भारी बारिश के आसार

बिहार में 20 अगस्त के बाद एक बार फिर भारी बरसात का दौर शुरू हो सकता है। अगले सप्ताह मॉनसून संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं।