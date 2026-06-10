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Bihar Weather: बिहार के 6 जिलों में बारिश, कहां आंधी का ऑरेंज अलर्ट; पटना में कैसा रहेगा मौसम

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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Bihar Weather: बिहार में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।

Bihar Weather: बिहार के 6 जिलों में बारिश, कहां आंधी का ऑरेंज अलर्ट; पटना में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार के ज्यादातर जिलों में लोग भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। आसमान से बरस रही आग की वजह से लोग दिन के वक्त भीषण गर्मी का सामना करने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिहार में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।

दरभंगा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, और वैशाली जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा दक्षिण-मध्य भाग के जिलों में भी एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का येलो अलर्ट है। आज 6 जिलों में भारी बारिश और 8 जिलों में आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। दक्षिण मध्य भाग के 8 जिलों में भी एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने का येलो अलर्ट है।

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पटना में कैसा मौसम

राजधानी पटना में बुधवार को आंशिक तौर पर बादल छाया रहेगा। लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। जिस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, गुरुवार को पटना जिले के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। शुक्रवार और शनिवार को राजधानी में बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। जिस कारण कई जगहों पर दो दिनों के दौरान गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मंगलवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.1 और न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 41.2 और न्यूनतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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