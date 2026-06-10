Bihar Weather: बिहार के 6 जिलों में बारिश, कहां आंधी का ऑरेंज अलर्ट; पटना में कैसा रहेगा मौसम
Bihar Weather: बिहार में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।
Bihar Weather: बिहार के ज्यादातर जिलों में लोग भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। आसमान से बरस रही आग की वजह से लोग दिन के वक्त भीषण गर्मी का सामना करने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिहार में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।
दरभंगा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, और वैशाली जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा दक्षिण-मध्य भाग के जिलों में भी एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का येलो अलर्ट है। आज 6 जिलों में भारी बारिश और 8 जिलों में आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। दक्षिण मध्य भाग के 8 जिलों में भी एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने का येलो अलर्ट है।
पटना में कैसा मौसम
राजधानी पटना में बुधवार को आंशिक तौर पर बादल छाया रहेगा। लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। जिस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, गुरुवार को पटना जिले के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। शुक्रवार और शनिवार को राजधानी में बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। जिस कारण कई जगहों पर दो दिनों के दौरान गरज-चमक और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मंगलवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.1 और न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 41.2 और न्यूनतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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