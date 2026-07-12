Bihar Weather: छाता रखें साथ, आज पटना - आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और वैशाली समेत इन 15 जिलों में होगी बारिश

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में आज भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज 15 जिलों में बारिश के साथ-साथ मेघगर्जन होगा। रविवार को अररिया, मधुबनी, किशनगंज और सुपौल में एक दो जगहों पर भारी बारिश संभावित है।

Bihar Weather: बिहार में पिछले कुछ दिनों से बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत दी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल रह-रह कर झमाझम बरस रहे हैं। इससे ना सिर्फ मौसम सुहाना हुआ है बल्कि धान की रोपनी करने वाले किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं। शनिवार को पटना सहित अन्य जिलों में झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पटना में 43 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चली। एक ही दिन में बादल तीन दिनों का पानी उड़ेल गए। शनिवार को सुबह साढ़े पांच बजे से साढ़े आठ बजे के बीच औसत 46 मिमी बारिश हुई। सर्वाधिक बारिश पटना जिले के विक्रम में 99.6 मिमी दर्ज की गई। रविवार को अररिया, मधुबनी, किशनगंज और सुपौल में एक दो जगहों पर भारी बारिश संभावित है। मौसम विभाग ने आज यानी 12 जुलाई को 15 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है।

इन जिलों में होगी बारिश मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज अररिया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सारण, सिवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण के कई हिस्सों में बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है।

मुजफ्फरपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट मुजफ्फरपुर जिले में रविवार को भी अरब सागर से आने वाले मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। यहां तेज बारिश होने को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही गरज, चमक और तेज हवा के साथ-साथ वज्रपात की भी संभावना है। पूसा स्थित ग्रमीण मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जगहों पर तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। जिले में अरब सागर से आनेवाले मानसून का बेहतर ट्रफ बना हुआ है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मानसूनी प्रभाव अभी कमजोर है। इसी वजह से एक समान ना होकर खंड बारिश हो रही है।

पूर्णिया में येलो अलर्ट, 24 घंटे तक बारिश की संभावना पूर्णिया जिले में शनिवार सुबह से ही बादल छाए रहने के कारण शहर का मौसम सुहावना बना रहा। शुक्रवार रात एवं शनिवार अहलु सुबह शहर में बारिश हुई। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक 29.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश होने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले एक सप्ताह से पूर्णिया का मौसम मिनी दार्जिलिंग साबित होने लगा है। हालांकि, शनिवार दोपहर के बाद धूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी महसूस होने लगी।

एक सप्ताह से मौसम में बदलाव बूंदाबांदी और बारिश होने के कारण धान का बिचड़ा हरा भरा होने लगा है। विगत एक सप्ताह से मौसम धान रोपनी के लिए अनुकूल रहने के कारण किसान धान रोपनी में तेजी से जुट गये हैं। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी 12 जुलाई, 13, जुलाई , 14 जुलाई, 15 जुलाई ,16 जुलाई एवं 17 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

भागलपुर में बारिश का सिलसिला जारी भागलपुर जिले में बारिश का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। शहर समेत जिले के विभिन्न स्थानों पर बारिश होती रही। बारिश के कारण लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। दिन में कम समय के लिए धूप निकली। अधिकतम तापमान दो डिग्री घटकर 30.2 डिग्री व न्यूनतम 25.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 4.4 किमी/घंटा की गति से पूर्वा हवा चलती रही। सबौर समेत जिले के अन्य हिस्सों में औसत 44.2 मिलीमीटर बारिश हुई। बीएयू सबौर व भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 12-15 जुलाई के दौरान, भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी चलने और मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बांका, नवादा जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।