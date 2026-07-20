Bihar Rain: भोजपुर, भागलपुर और पूर्णिया में अगले 3 घंटे में बारिश, पटना में भी बरसात; किऊल–भागलपुर रेल लाइन ठप

Bihar Rain: बिहार के कुछ जिलों में झमाझम तो कई जगहों पर रुक-रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी पटना में भी बदरा खूब बरसे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में भागलपुर, बक्सर समेत कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है।

Bihar Rain: बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं किसान भी आसमान से हो रही बारिश से बेहद खुश हैं। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना से सटे भोजपुर जिले के कई हिस्सों में सोमवार की सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि, दिन चढ़ने के कुछ ही देर बाद पटना में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज पटना में आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी।

पटनावासियों के लिए अच्छी बात यह है कि जिले में 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई और 24 जुलाई को भी अलग-अलग हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। आज पटना में झमाझम बारिश हुई है। तेज बरिश में 50 मीटर तक दृश्यता घट गई थी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले दो-तीन घंटे में भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, पूर्णिया, और रोहतास जिलों के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात तथा बारिश के सााथ तेज-हवा चलेगी। इस दौरान हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है।

भारी बारिश से किऊल–भागलपुर रेलखंड ठप इधर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण किऊल–भागलपुर रेलखंड पर सोमवार को रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया। कजरा रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर करीब दो फीट पानी जमा हो जाने से सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया। इससे कई महत्वपूर्ण ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर घंटों तक खड़ी रहीं और हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, 22948 भागलपुर–सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे से अभयपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी रही। वहीं जमालपुर–किऊल डीएमयू को धरहरा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जबकि गया–जमालपुर पैसेंजर दशरथपुर स्टेशन पर घंटों तक खड़ी रही। अचानक ट्रेनों के रुक जाने से यात्रियों में बेचैनी बढ़ गई। कई यात्रियों की आगे की यात्रा प्रभावित हुई, जबकि जरूरी कार्यों से जा रहे लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्टेशन परिसर में यात्री ट्रेन परिचालन सामान्य होने का इंतजार करते रहे। रेलवे प्रशासन ट्रैक पर जलस्तर कम होने और सुरक्षा जांच के बाद 10:14 मे ट्रेनों का परिचालन शुरू किया।स्टेशन प्रबंधक ललित कुमार ने यात्रियों से रेलवे की ओर से धैर्य बनाए रखने और आधिकारिक सूचना के अनुसार यात्रा करने की अपील की गई है।