Bihar Weather: पटना, गया समेत इन जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी; मौसम विभाग का रेड और ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर पटना, गयाजी समेत दक्षिण बिहार के जिलों में शनिवार देर शाम तक आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जताई गई है। इन जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
Bihar Weather Today: मौसम विभाग ने बिहार में फिर मौसम खराब होने के आसार जताए हैं। पटना, गया समेत आसपास के अन्य कई जिलों में शनिवार शाम को आंधी, बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। बता दें कि एक दिन पहले शुक्रवार को भी पटना, वैशाली समेत अन्य जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात से 9 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और पेड़ टूटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था।
मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने शनिवार शाम का तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर दक्षिण बिहार के जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार, गयाजी, औंगाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले में रेड अलर्ट है, जबकि पटना, अरवल, नालंदा, जमुई, बंका, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जहानाबाद, बक्सर और भोजपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट है।
कहां-कहां मौसम खराब रहने के आसार
पटना जिले के घोसवरी, पंडारक, बख्तियारपुर, बाढ़, बेलछी, मोकामा और पालीगंज प्रखंड में मौसम बिगड़ने की आशंका है। गयाजी जिले के कोंच, टिकारी एवं बेलागंज, औरंगाबाद जिले में सदर प्रखंड, ओबरा, गोह, दाउदनगर, रफीगंज एवं हसपुरा, बक्सर जिले के नवानगर एवं बरहमपुर, भोजपुर जिले के अगियांव, गड़हनी, चरपोखरी, जगदीशपुर, तरारी, पीरो, बिहिया एवं सहार प्रखंड और रोहतास जिले में काराकाट, दावथ, नासरीगंज, बिक्रमगंज एवं सूर्यपुरा प्रखंडों में 9 मई की देर शाम तक मौसम खराब रहने की आशंका है। अलवल और जहानाबाद जिले के अधिकतर प्रखंडों में आंधी-बारिश की संभावना है।
तेज हवा और बिजली बरपा सकती है कहर
मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर ठनका गिरने और ओलावृष्टि होने की भी आशंका है। हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम खराब होने पर पक्के मकानों की शरण लेने और ऊंचे पेड़ एवं बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम सामान्य होने तक किसान खेतों में ना जाएं।
कब तक खराब रहेगा मौसम?
मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो राज्य में अगले सप्ताह भी आंधी-बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने 16 मई तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम बिगड़ने की आशंका जताई है। बीते एक सप्ताह से बिहार में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। तेज हवाओं के साथ हो रही बरसात ने तापमान में गिरावट तो दर्ज की है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल तापमान में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम नजर आ रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।