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Bihar Weather Today: छपरा, दरभंगा, पूर्णिया समेत 25 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी; मौसम का येलो अलर्ट

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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रविवार को बिहार के छपरा, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया, आरा, रोहतास समेत अन्य कई जगहों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 

Patna Rain Storm Bihar Weather
बिहार में आज का मौसम पूर्वानुमान (ANI File Photo)

Bihar Weather Today: बिहार के 25 जिलों में आज यानी रविवार 16 अगस्त को मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने समूचे उत्तर बिहार में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा दक्षिण बिहार में भी कुछ हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। राजधानी पटना में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। भागलपुर समेत पूर्वी बिहार में मॉनसूनी गतिविधियां रविवार को कम रहेंगी। राज्य में रविवार को कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं हैं।

आज 25 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने रविवार को मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर (आरा), बक्सर, सारण (छपरा), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), पूर्णिया, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण (बेतिया), गोपालगंज, कैमूर (भभुआ), रोहतास (सासाराम), औरंगाबाद और अरवल जिले में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है।

इन जिलों में एक या दो जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने, मेघगर्जन और कहीं-कहीं आकाशीय बिजली (ठनका) गिरने की आशंका बनी रहेगी। लोगों से मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है।

वहीं, पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार सुबह 3 घंटे का तात्कालिक अलर्ट जारी कर औरंगाबाद, रोहतास जिला और आसपास के इलाकों में आंधी एवं बिजली की आशंका जताई है।

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पटना में बूंदाबांदी के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी पटना में रविवार को बूंदाबांदी की संभावना है। पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। दोपहर में मेघगर्जन के साथ गरज तड़क हो सकती है। इसके बाद शाम में हल्की बारिश अथवा बूंदाबांदी की संभावना है। दोपहर में बारिश ना होने पर पटना वासियों को उमस भरी गर्मी से तरबतर होना पड़ सकता है।

देश में मौसम प्रणाली का हाल

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो दक्षिण-पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, जो अब कमजोर पड़ गया है। उसी इलाके में एक चक्रवाती परिसरंचरण बना हुआ है। दूसरी ओर, मॉनसून की ट्रफ लाइन रांची, दीघा से दक्षिण-पूर्व होकर पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। अगले 36 घंटे के भीतर उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:कल का मौसम, 16 अगस्त: रविवार को इन राज्यो में भारी बारिश की चेतावनी

बिहार में तापमान का पूर्वानुमान

मौसम विभाग का कहना है कि दो दिनों तक बिहार के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। हालांकि, इसके बाद दिन के पारा में गिरावट आएगी। वहीं, रात के तापमान में अगले पांच दिनों तक कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं नजर आ रही है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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