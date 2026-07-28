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Bihar Weather: पटना में बूंदाबांदी, नालंदा-गया और शेखपुरा में हल्की बारिश के आसार; बिहार का मौसम

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: बिहार में जुलाई के महीने में मानसून ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। मंगलवार को पटना, नालंदा, गया, शेखपुरा आदि जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा रोहतास, अरवल और औरंगाबाद में भी हल्के से मध्यम दर्जे के मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश के आसार हैं। 

Bihar Weather
बिहार के कई जिलों में आज भी हल्की बारिश के आसार हैं।

Bihar Weather: बिहार के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को बारिश की वजह से राहत मिल रही है। दो दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद पटना के अधिकतम तापमान में मामूली कमी दर्ज की गई। सोमवार को 0.3 डिग्री की मामूली कमी के साथ अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस पर रहा। मंगलवार को पटना, नालंदा, गया, शेखपुरा आदि जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा रोहतास, अरवल और औरंगाबाद में भी हल्के से मध्यम दर्जे के मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

गर्मी और उमस के कारण बेहाल रहे लोग

भागलपुर जिले में कड़ी धूप, गर्मी और उमस के कारण लोग बेहाल रहे। बीएयू, सबौर के मौसम विभाग द्वारा सोमवार को जिले में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीएयू केमौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि 28 तक जिले के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है।

पूर्णिया में बढ़ी उमस

पूर्णिया में सोमवार को सुबह से तेज धूप निकलने के साथ ही उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पिछले दो-तीन दिनों तक बादल और बारिश के कारण मौसम सुहावना बना हुआ था, लेकिन लगातार तीन दिनों से कड़ी धूप निकलने से एक बार फिर गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। दोपहर के समय तेज धूप के बावजूद बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही जारी रही। तपती धूप से बचने के लिए लोग पेड़ों की छांव का सहारा लेते नजर आए। वहीं राहगीरों को शुद्ध पेयजल के लिए दुकानों से बोतलबंद पानी खरीदना पड़ा। गन्ने का जूस, बेल का शरबत, आइसक्रीम और अन्य शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखी गई। हालांकि बीच-बीच में बादलों की आवाजाही से धूप-छांव का माहौल बना रहा, जिससे कुछ राहत मिली।

बारिश थमने और तेज धूप के कारण किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। पिछले दो सप्ताह की अच्छी बारिश के बाद धान की रोपनी में तेजी आई थी, लेकिन अब खेतों का पानी तेजी से सूखने लगा है। किसान पंपसेट से सिंचाई करने के बावजूद तेज धूप के कारण खेतों में पानी नहीं टिकने की बात कह रहे हैं। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि सोमवार को न्यूनतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तथा अधिकतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने 28 और 29 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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