Bihar Weather: बिहार में अभी खूब बरसेंगे बदरा; भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार में तेज बारिश के आसार, मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। गुरुवार को कई जिलों में रूक-रूक कर बारिश की संभावना जताई गई है। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे।

Bihar Weather: आषाढ़ का महज एक सप्ताह बचा है। बरसात के चार में से दो माह बीतने के बाद भी पूरे बिहार के साथ मगध प्रमंडल और गया जिले में बारिश की स्थिति खराब है। बिहार के सभी 38 जिलों में अभी तक सामान्य से कम वर्षा हुई है। मगध के पांच जिलों में से किसी एक में भी सामान्य या उससे अधिक बारिश नहीं हुई है। पांच जिलों में सबसे अधिक बरसात औरंगाबाद और सबसे कम जहानाबाद में वर्षा हुई। औरंगाबाद में सामान्य से 39 फीसदी ही कम यानी 59 प्रतिशत बारिश हुई है। गुरुवार को बिहार में कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। रूक-रूक कर छिटपुट बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, पटना और पश्चिमी चंपारण में तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा इन जिलों में मेघ गर्जन का भी पूर्वानुमान है। उत्तर बिहार के कई हिस्सों में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

गयाजी में कैसा मौसम मौसम विशेषज्ञ एस के पटेल ने बताया कि जून में मानसून आया तो लेकिन स्थिति बहुत कमजोर रही। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के कारण मानसून कमजोर रहा। जुलाई में कम दवाब का क्षेत्र बनने पर बारिश हुई है। लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ लाइन की वजह से 19 जुलाई से बारिश हो रही है। भारी तो नहीं लेकिन रुक-रुक वर्षा हो जा रही है। इधर 19 से लेकर 21 जुलाई तीन दिनों में 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि अभी मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह रहेगा। लेकिन, बारिश अब कम होगी। अभी भी जिले में भारी नहीं हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। बादल मंडरा रहे हैं। तेज बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है।

पूर्णिया में अगले कई दिनों तक बारिश के आसार बुधवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर हुई बारिश से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि बीच-बीच में तेज धूप निकलने से उमस भरी गर्मी भी लोगों को परेशान करती रही। शाम करीब चार बजे हुई झमाझम बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम के बदलते मिजाज के कारण दिनभर कभी धूप, कभी बादल और कभी रिमझिम फुहार का दौर चलता रहा। इस बीच हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जलजमाव ने मुश्किलें बढ़ा दीं।