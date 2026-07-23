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Bihar Weather: बिहार में अभी खूब बरसेंगे बदरा; भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार में तेज बारिश के आसार, मौसम का हाल

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: बिहार में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। गुरुवार को कई जिलों में रूक-रूक कर बारिश की संभावना जताई गई है। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। 

Bihar Weather: बिहार में अभी खूब बरसेंगे बदरा; भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार में तेज बारिश के आसार, मौसम का हाल

Bihar Weather: आषाढ़ का महज एक सप्ताह बचा है। बरसात के चार में से दो माह बीतने के बाद भी पूरे बिहार के साथ मगध प्रमंडल और गया जिले में बारिश की स्थिति खराब है। बिहार के सभी 38 जिलों में अभी तक सामान्य से कम वर्षा हुई है। मगध के पांच जिलों में से किसी एक में भी सामान्य या उससे अधिक बारिश नहीं हुई है। पांच जिलों में सबसे अधिक बरसात औरंगाबाद और सबसे कम जहानाबाद में वर्षा हुई। औरंगाबाद में सामान्य से 39 फीसदी ही कम यानी 59 प्रतिशत बारिश हुई है। गुरुवार को बिहार में कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। रूक-रूक कर छिटपुट बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, पटना और पश्चिमी चंपारण में तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा इन जिलों में मेघ गर्जन का भी पूर्वानुमान है। उत्तर बिहार के कई हिस्सों में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

गयाजी में कैसा मौसम

मौसम विशेषज्ञ एस के पटेल ने बताया कि जून में मानसून आया तो लेकिन स्थिति बहुत कमजोर रही। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के कारण मानसून कमजोर रहा। जुलाई में कम दवाब का क्षेत्र बनने पर बारिश हुई है। लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ लाइन की वजह से 19 जुलाई से बारिश हो रही है। भारी तो नहीं लेकिन रुक-रुक वर्षा हो जा रही है। इधर 19 से लेकर 21 जुलाई तीन दिनों में 90 मिलीमीटर बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि अभी मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह रहेगा। लेकिन, बारिश अब कम होगी। अभी भी जिले में भारी नहीं हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। बादल मंडरा रहे हैं। तेज बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है।

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पूर्णिया में अगले कई दिनों तक बारिश के आसार

बुधवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर हुई बारिश से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि बीच-बीच में तेज धूप निकलने से उमस भरी गर्मी भी लोगों को परेशान करती रही। शाम करीब चार बजे हुई झमाझम बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम के बदलते मिजाज के कारण दिनभर कभी धूप, कभी बादल और कभी रिमझिम फुहार का दौर चलता रहा। इस बीच हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जलजमाव ने मुश्किलें बढ़ा दीं।

मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि बुधवार को न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि 23, 24, 26 और 27 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 25 और 28 जुलाई को मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने की संभावना है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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