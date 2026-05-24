Bihar Weather: दक्षिण बिहार के 6 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, 13 शहरों में आंधी-पानी और वज्रपात; बिहार का मौसम

Bihar Weather: मौसम की ताजा स्थिति को देखते हुए रविवार को दक्षिण बिहार के पटना समेत छह जिलों में गर्म हवाओं के प्रभाव से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के 13 शहरों में रविवार को आंधी-पानी और वज्रपात की चेतावनी दी गई है।

Bihar Weather: पुरवा और पछुआ हवाओं के अलग-अलग प्रभाव के कारण बिहर के मौसम के दो अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सीमांचल और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही से लोगों को तपिश से राहत मिली है। वहीं कई जिलों में दिनभर पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं।शनिवार को पटना सहित राज्य के 13 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सबसे अधिक तापमान रोहतास के डेहरी में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सर्वाधिक तापमान है। मौसम की ताजा स्थिति को देखते हुए रविवार को दक्षिण बिहार के पटना समेत छह जिलों में गर्म हवाओं के प्रभाव से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के 13 शहरों में रविवार को आंधी-पानी और वज्रपात की चेतावनी दी गई है।

मुजफ्फरपुर में कैसा रहेगा मौसम मुजफ्फरपुर जिले में बारिश के पूर्वानुमानों के बीच तापमान में शनिवार को तेजी से बढ़ोतरी हुई। अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री चढ़ा, जबकि न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, दिन का तापमान बढ़ने से नमी में कुछ कमी आने से उमस से राहत मिली पर त्वचा झुलसाने वाली गर्मी ने परेशान किया। मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार और सोमवार को भी गरज व तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ जिले के अधिकांश स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की औसत गति 30 किमी प्रति घंटे के आसपास रहने की संभावना है। बताया कि मौसम में उतार चढ़ाव बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से हो रहा है।

भागलपुर जिले में आज भी उमस करीब चार डिग्री सेल्सियस की उछाल के साथ 32 दिन बाद दिन के तापमान पहली बार 39.0 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। शनिवार को दिन का पारा भले ही 39.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा हो, लेकिन लोगों को 47 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का एहसास करा गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को गर्मी और उमस के तेवर तल्ख रहेंगे। जबकि 25 मई से लेकर 28 मई के बीच आंशिक बदरी के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान है। इस दौरान दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।