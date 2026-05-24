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Bihar Weather: दक्षिण बिहार के 6 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, 13 शहरों में आंधी-पानी और वज्रपात; बिहार का मौसम

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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Bihar Weather: मौसम की ताजा स्थिति को देखते हुए रविवार को दक्षिण बिहार के पटना समेत छह जिलों में गर्म हवाओं के प्रभाव से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के 13 शहरों में रविवार को आंधी-पानी और वज्रपात की चेतावनी दी गई है।

Bihar Weather: दक्षिण बिहार के 6 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, 13 शहरों में आंधी-पानी और वज्रपात; बिहार का मौसम

Bihar Weather: पुरवा और पछुआ हवाओं के अलग-अलग प्रभाव के कारण बिहर के मौसम के दो अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सीमांचल और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही से लोगों को तपिश से राहत मिली है। वहीं कई जिलों में दिनभर पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं।शनिवार को पटना सहित राज्य के 13 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सबसे अधिक तापमान रोहतास के डेहरी में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सर्वाधिक तापमान है। मौसम की ताजा स्थिति को देखते हुए रविवार को दक्षिण बिहार के पटना समेत छह जिलों में गर्म हवाओं के प्रभाव से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के 13 शहरों में रविवार को आंधी-पानी और वज्रपात की चेतावनी दी गई है।

मुजफ्फरपुर में कैसा रहेगा मौसम

मुजफ्फरपुर जिले में बारिश के पूर्वानुमानों के बीच तापमान में शनिवार को तेजी से बढ़ोतरी हुई। अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री चढ़ा, जबकि न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, दिन का तापमान बढ़ने से नमी में कुछ कमी आने से उमस से राहत मिली पर त्वचा झुलसाने वाली गर्मी ने परेशान किया। मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार और सोमवार को भी गरज व तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि अगले 48 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ जिले के अधिकांश स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की औसत गति 30 किमी प्रति घंटे के आसपास रहने की संभावना है। बताया कि मौसम में उतार चढ़ाव बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से हो रहा है।

भागलपुर जिले में आज भी उमस

करीब चार डिग्री सेल्सियस की उछाल के साथ 32 दिन बाद दिन के तापमान पहली बार 39.0 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। शनिवार को दिन का पारा भले ही 39.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा हो, लेकिन लोगों को 47 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी का एहसास करा गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को गर्मी और उमस के तेवर तल्ख रहेंगे। जबकि 25 मई से लेकर 28 मई के बीच आंशिक बदरी के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान है। इस दौरान दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।

पूर्णिया में कैसा रहेगा मौसम

पूर्णिया जिले में शनिवार को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करने लगी, जबकि दोपहर होते-होते सड़कें सूनी नजर आने लगीं। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई 26 मई एवं 27 मई को ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 24 मई 28 मई एवं 29 मई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। ओरेंज अलर्ट एवं येलो अलर्ट के दौरान आसमान में मेघ गर्जन,आंधी बारिश के साथ साथ व्रजपात की संभावना बनी रहेगी। लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खासकर किसानों को मौसम की जानकारी लेकर खेती का काम समेटना चाहिए।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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