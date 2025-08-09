Bihar Weather Today IMD Heavy rain red orange yellow alerts from Patna to Kishanganj पटना से किशनगंज तक झमाझम बारिश, कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज और रेड अलर्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar Weather Today IMD Heavy rain red orange yellow alerts from Patna to Kishanganj

Bihar Mausam: मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पूर्वी बिहार, उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल क्षेत्र में मॉनसून सक्रिय रहेगा। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में भी झमाझम बारिश के आसार हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 9 Aug 2025 06:53 AM
Bihar Weather Today: बिहार में मॉनसून फिर से पूरी तरह सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। राजधानी पटना से लेकर किशनगंज तक झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शनिवार 9 अगस्त को राज्यभर में आंधी-ठनका के साथ झमाझम बरसात होने के आसार जताए हैं। कहीं मौसम का येलो अलर्ट, कहीं ऑरेंज तो कहीं पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर एवं पूर्वी बिहार और कोसी-सीमांचल में शनिवार को भारी बारिश की संभावना है। हालांकि, दक्षिण बिहार में मॉनसून संबंधी गतिविधियां थोड़ी कम रहेंगी।

मौसम विभाग ने पटना जिले में आधी रात को रेड अलर्ट जारी कर आकाशीय बिजली गिरने और तेज बारिश की चेतावनी दी। शुक्रवार सुबह वैशाली और सारण (छपरा) जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने को कहा गया है।

वहीं, बक्सर, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में तात्कालिक येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों के कुछ क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश और कहीं-कहीं ठनका गिरने (वज्रपात) का खतरा बना है।

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 24 घंटे के भीतर किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में भारी बारिश की संभावना है। इस क्षेत्र में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। अगले दो-तीन दिन उत्तर एवं पूर्वी बिहार, सीमांचल, कोसी में अच्छी बरसात होती रहेगी।