Bihar Weather Today : आज भी तपेगा बिहार, कई जिलों में हीटवेव की चेतावनी; आंधी-पानी का भी अलर्ट
आज गुरवार 4 जून को सुबह से वातावरण गर्म है। पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में मौसम बेहद गर्म रहेगा। गर्म हवाएं और चिलचिलाती धूप से परेशानी काफी बढ़ेगी। दूसरी ओर उत्तर बिहार के जिलों में तेज हवा के साथ बारीश और ठनका के आसार हैं।
Bihar Weather Today : बिहार में आज भी गर्मी लोगों को सताएगी। कई जिलों में हीटवेव की संभावना जताई गई है। आज गुरवार 4 जून को सुबह से वातावरण गर्म है। पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में मौसम बेहद गर्म रहेगा। गर्म हवाएं और चिलचिलाती धूप से परेशानी काफी बढ़ेगी। दूसरी ओर उत्तर बिहार के जिलों में तेज हवा के साथ बारीश और ठनका के आसार हैं। कल पांच जून से राज्य में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है तो अगले चार-पांच दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को धूप से बचने की चेतवानी दी है। आज सूर्योदय का वक्त 04:59 AM बजे बताया गया है जबकि, सूर्यास्त शाम 06:45 PM बजे होने वाला है। नमी का स्तर 24 % है, वहीं वायुमंडलीय दबाव 1001 के स्तर पर है। अगले 6 दिनों में राज्य का न्यूनतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सिसय रहने की संभावना है।
दक्षिण और मध्य बिहार में बढ़ेगी उमस
मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि आज पटना सहित दक्षिण-मध्य बिहार के जिले गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। कल से इन क्षेत्रों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि पारा चालीस डिग्री के पार जा सकता है। इससे उमस बढ़ेगी जिसका असर आम जनजीवन पर पड़ेगा। कल बुधवार को दोपहर में पक्की सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा था। खासकर चौक चौराहों पर लाल बत्ती जलने पर लोग छटपटाते दिखे।
उत्तर और पूर्वी बिहार में आंधी-पानी-ठनका की चेतावनी
बिहार में आज दोरस मौसम के आसार हैं। दक्षिणी और मध्य भाग में जहां भीषण गर्मी का अलर्ट है तो राज्य के उत्तरी और पूर्वी भाग में मौसम का अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और ठनका के साथ बारिश हो सकती है। इसका कल शुक्रवार को ज्यादा असर दिखेगा। मौसम विभाग की ओर लगाए गए पूर्वानुमान के मुताबिक मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल,अररिया, किशनगंज और कटिहार में कल एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली की आशंका जताई गई है। इस बीच इन जिलों में दिन का समय उमस भरा रहेगा। अधिककतम तापमान 38-40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल मिलाकर गर्मी से राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखती।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें