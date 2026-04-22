बिहार में लू की चेतावनी, 20 जिलों में तापमान रहेगा 40 के पार; बारिश कब होगी

Bihar Weather: मौसम विभाग के अनुसार 23 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। 24 अप्रैल से उत्तर बिहार में गरज-चमक और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है।

Bihar Weather: बिहार में भीषण गर्मी जन-जीवन को प्रभावित करने लगी है। गर्म हवाओं और सूरज की तल्खी के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है। खेती-किसानी से लेकर रोजमर्रा के कामकाज तक प्रभावित रहे। मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य के दक्षिण-पश्चिम भाग के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद मोतिहारी, भागलपुर, शेखपुरा और अरवल जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 20 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने का अनुमान है। वहीं 24 अप्रैल से उत्तर बिहार में मौसम में बदलाव के संकेत हैं।

मौसम विभाग के अनुसार 23 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। 24 अप्रैल से उत्तर बिहार में गरज-चमक और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान दक्षिण बिहार भीषण गर्मी की चपेट में ही रहेगा। 25 अप्रैल तक राज्य का न्यूनतम तापमान 24 से 26 और अधिकतम 36 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

18 शहरों का तापमान 40 के पार मंगलवार को राज्य के 18 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। इसमें गया का 42.7, शेखपुरा 42.5, भभुआ 41.8, पटना व भागलपुर 41.5, वाल्मीकिनगर, मोतिहारी, छपरा व डुमरांव 41.2, औरंगाबाद 40.9, सुपौल व जिरादेई 40.8, सबौर 40.6, अरवल 40.4, राजगीर व जहानाबाद 40.3 और मुंगेर का अधिकतम तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पहले चली लू 2025 के मुकाबले इस वर्ष अप्रैल अधिक गर्म है। पिछले वर्ष अप्रैल के आखिरी सप्ताह में लू चली थी, जबकि 21 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज हुआ था। वहीं इस वर्ष अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही लू चलने लगी है और 20 अप्रैल को तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

अधिकतम तापमान में पांच डिग्री तक बढ़ोतरी मंगलवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान में 5.0 और न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य का अधिकतम तापमान 38.3 से 42.7 और न्यूनतम तापमान 21.8 से 30.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

पटना का अधिकतम तापमान 40 के पार पटना का तापमान मंगलवार को इस सीजन में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। राजधानी के अधिकतम तापमान में 1.5 और न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। यहां अधिकतम तापमान 41.5 और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।