Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bihar Weather: 25 मई तक लू की चेतावनी, 26 से आंधी-बारिश के आसार; आज बिहार का मौसम कैसा?

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना, मुख्य संवाददाता
share

Bihar Weather Today:  आज शुक्रवार के लिए अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में उष्ण लहर के साथ गर्म रात की भी चेतावनी है।

Bihar Weather: 25 मई तक लू की चेतावनी, 26 से आंधी-बारिश के आसार; आज बिहार का मौसम कैसा?

Bihar Weather Update: बिहार के मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में उष्ण लहर के साथ गर्म रात की भी चेतावनी है। पटना सहित दक्षिण मध्य भाग में भी कुछ जगहों पर लू जैसे हालात रहेंगे। वहीं, सीमांचल में आंधी-बारिश का अलर्ट है। शेष हिस्से में नमी के प्रसार से पसीने वाली गर्मी सताएगी। 25 मई तक कमोबेश परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी। उसके बाद कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है।

आज बिहार में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। सूर्योदय का वक्त 05:02 AM बजे हुआ जबकि सूर्यास्त शाम 06:38 PM बजे होगा। आज वायुमंडल में नमी का स्तर 41 % है, वहीं वायुमंडलीय दबाव 1004 के स्तर पर पाया गया है।

दरअसल, राज्य में मौसम के तीन रंग देखे जा हैं। सीमांचल के चार जिलों में झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी तो दक्षिण पश्चिम बिहार शुष्क हवाओं की चपेट में आकर हीट वेव की स्थिति से दो चार हो रहा है। वहीं पटना सहित शेष बिहार में पसीने वाली गर्मी के बीच तपिश के अहसास से लोग परेशान हैं।

गुरुवार को पटना सहित आठ जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। सर्वाधिक अधिकतम तापमान रोहतास के डेहरी में 44.6 डिग्री रहा। कैमूर में 44.4 डिग्री के साथ हीट वेव की स्थिति रही। बक्सर में 43.4 डिग्री, अरवल में 41.1 डिग्री, छपरा में 40.5 डिग्री, पटना में 40.1 डिग्री, जहानाबाद में 40.5 डिग्री, शेखपुरा में 40.3 डिग्री, गया में 42 डिग्री के साथ भीषण गर्मी की स्थिति रही। नालंदा में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को पटना समेत 14 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

रात का तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक

फिलहाल रात का तापमान 23 से 26 डिग्री के बीच रहना चाहिए। लेकिन यह 25 से 30 डिग्री के बीच बना हुआ है। शहरों में कंक्रीट की तपिश के बीच पुरवाई प्रभावी नहीं हो पा रही है, इससे ही सुबह से तपिश का एहसास ज्यादा है। दिन चढ़ते उष्मा वातावरण में प्रसारित हो रही है जिसका असर पुरवाई खत्म नहीं कर पा रही है। गुरुवार को पटना का न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से चार डिग्री ऊपर है।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 40.1 29.6

गयाजी 42.0 28.8

भागलपुर 34.6 26.3

मुजफ्फरपुर 34.4 28.2

पूर्णिया 33 25.7

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Weather Today Bihar Mausam Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।