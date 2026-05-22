Bihar Weather: 25 मई तक लू की चेतावनी, 26 से आंधी-बारिश के आसार; आज बिहार का मौसम कैसा?

Bihar Weather Today: आज शुक्रवार के लिए अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में उष्ण लहर के साथ गर्म रात की भी चेतावनी है।

Bihar Weather Update: बिहार के मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में उष्ण लहर के साथ गर्म रात की भी चेतावनी है। पटना सहित दक्षिण मध्य भाग में भी कुछ जगहों पर लू जैसे हालात रहेंगे। वहीं, सीमांचल में आंधी-बारिश का अलर्ट है। शेष हिस्से में नमी के प्रसार से पसीने वाली गर्मी सताएगी। 25 मई तक कमोबेश परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी। उसके बाद कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है।

आज बिहार में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। सूर्योदय का वक्त 05:02 AM बजे हुआ जबकि सूर्यास्त शाम 06:38 PM बजे होगा। आज वायुमंडल में नमी का स्तर 41 % है, वहीं वायुमंडलीय दबाव 1004 के स्तर पर पाया गया है।

दरअसल, राज्य में मौसम के तीन रंग देखे जा हैं। सीमांचल के चार जिलों में झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी तो दक्षिण पश्चिम बिहार शुष्क हवाओं की चपेट में आकर हीट वेव की स्थिति से दो चार हो रहा है। वहीं पटना सहित शेष बिहार में पसीने वाली गर्मी के बीच तपिश के अहसास से लोग परेशान हैं।

गुरुवार को पटना सहित आठ जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। सर्वाधिक अधिकतम तापमान रोहतास के डेहरी में 44.6 डिग्री रहा। कैमूर में 44.4 डिग्री के साथ हीट वेव की स्थिति रही। बक्सर में 43.4 डिग्री, अरवल में 41.1 डिग्री, छपरा में 40.5 डिग्री, पटना में 40.1 डिग्री, जहानाबाद में 40.5 डिग्री, शेखपुरा में 40.3 डिग्री, गया में 42 डिग्री के साथ भीषण गर्मी की स्थिति रही। नालंदा में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को पटना समेत 14 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

रात का तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक फिलहाल रात का तापमान 23 से 26 डिग्री के बीच रहना चाहिए। लेकिन यह 25 से 30 डिग्री के बीच बना हुआ है। शहरों में कंक्रीट की तपिश के बीच पुरवाई प्रभावी नहीं हो पा रही है, इससे ही सुबह से तपिश का एहसास ज्यादा है। दिन चढ़ते उष्मा वातावरण में प्रसारित हो रही है जिसका असर पुरवाई खत्म नहीं कर पा रही है। गुरुवार को पटना का न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से चार डिग्री ऊपर है।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 40.1 29.6

गयाजी 42.0 28.8

भागलपुर 34.6 26.3

मुजफ्फरपुर 34.4 28.2

पूर्णिया 33 25.7