Bihar Weather: बिहार में आज घना कोहरा, तापमान बढ़ने से सर्दी से मिलेगी राहत; 7 दिन कैसा रहेगा मौसम
Bihar Weather: गुरुवार को अधिकतम तापमान 22-26 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 6-12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। वहीं, राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है।
Bihar Weather: मकर संक्रांति के साथ ही सर्दी से राहत मिलनी शुरू हो गयी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं हैं। इसके बाद दिन के तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने के आसार हैं। अगले एक हफ्ते में प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा।
सर्वाधिक अधिकतम तापमान किशनगंज में 26.3 डिग्री और सबसे कम अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री बांका मे दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री भागलपुर के सबौर, रोहतास के डेहरी और औरंगाबाद में दर्ज किया गया। सबसे कम दृश्यता 50 मीटर वाल्मीकिनगर, पश्चिम चम्पारण में दर्ज की गई।
पटना में धूप खिलने से राहत
राजधानी में लगातार तीसरे दिन धूप खिलने से दिन के समय पटनावासियों को सर्दी से आंशिक राहत मिली। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी के साथ 21.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ये 10.9 डिग्री पर रहा। तापमान में परिवर्तन नहीं होने से लोगों को सर्दी से आंशिक राहत मिली है।