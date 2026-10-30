Bihar Weather Today: बिहार में अर्नब तूफान से तबाही; आज 32 जिलों में आंधी, बारिश, ठनका की चेतावनी

Bihar Weather Today: मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक अधिकांश जिलों में बारिश और कम दृश्यता की स्थिति रहेगी। राज्य भर में वज्रपात और आंधी (40-50 किमी/घंटा) की चेतावनी है।

पटना, मुख्य संवाददाता। Bihar Weather Today: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर बिहार में दिखने लगा है। गुरुवार से राज्यभर में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। इससे अधिकतम तापमान में पांच से नौ डिग्री तक की कमी आई है। इस दौरान करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने से धान की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने पटना समेत 32 जिलों में शुक्रवार को भी बारिश की चेतावनी जारी की है। तूफान का असर राज्य में शनिवार तक बना रहेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक अधिकांश जिलों में बारिश और कम दृश्यता की स्थिति रहेगी। राज्य भर में वज्रपात और आंधी (40-50 किमी/घंटा) की चेतावनी है।

पटना में 15.5 मिमी बारिश पटना में गुरुवार की शाम छह बजे तक 15.5 मिमी बारिश दर्ज हुई है। गयाजी में 5.3 , भागलपुर में 2.4 , मुजफ्फरपुर में दो , सीवान में 3.5 , जहानाबाद में 17 , डेहरी में 5.6 मिमी बारिश दर्ज की गई।

फ्लाइट रद्द, विशेष ट्रेन साढ़े 11 घंटे लेट चक्रवात की वजह से कोलकाता और दक्षिण भारत से पटना आने वाली ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। रेलवे के अनुसार हावड़ा-नई दिल्ली विशेष ट्रेन (0451) 11.21 घंटे देर से पटना पहुंची। उधर, गुरुवार को दिल्ली-पटना-दिल्ली की स्पाइसजेट की उड़ान रद्द रही।

आज कहां कैसी स्थिति 1. रेड अलर्ट: सीतामढ़ी और मधुबनी। बहुत भारी बारिश व तेज आंधी।

2. ऑरेंज अलर्ट: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और दरभंगा। तेज हवा के साथ बारिश।

3. येलो अलर्ट: पटना, गया, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय। हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा।

धान की फसल को नुकसान, रबी की बुआई में होगी देरी पटना,हिब्यू। अर्नब के कारण तेज हवा के साथ लगातार बारिश हुई तो किसानों पर दोहरी आर्थिक मार पड़ेगी। खरीफ की फसल बर्बाद होने के साथ ही रबी फसलों की बुआई में देर होगी। एयू के कृषि वैज्ञानिक प्रकाश सिंह के अनुसार, तीन दिनों तक बारिश होती रही तो खेतों में पानी जमा हो जायेगा। ऐसे में रबी फसलों की बुआई में देरी होगी। तेज हवा के साथ बारिश से खेतों में पक रहे धान की फसल गिर जायेगी। इससे धान उत्पादन में 30 फीसदी तक नुकसान हो सकता है। कटी फसलों के भींगने से क्षति हो सकती है। कुछ तिलहन के लिए हल्की बारिश फायदेमंद भी है। हालांकि, टमाटर, भिंडी और अन्य मौसमी सब्जियों को नुकसान संभव है।