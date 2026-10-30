Bihar Weather Today: बिहार में अर्नब तूफान से तबाही; आज 32 जिलों में आंधी, बारिश, ठनका की चेतावनी
Bihar Weather Today: मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक अधिकांश जिलों में बारिश और कम दृश्यता की स्थिति रहेगी। राज्य भर में वज्रपात और आंधी (40-50 किमी/घंटा) की चेतावनी है।
पटना, मुख्य संवाददाता।
Bihar Weather Today: चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर बिहार में दिखने लगा है। गुरुवार से राज्यभर में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। इससे अधिकतम तापमान में पांच से नौ डिग्री तक की कमी आई है। इस दौरान करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने से धान की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने पटना समेत 32 जिलों में शुक्रवार को भी बारिश की चेतावनी जारी की है। तूफान का असर राज्य में शनिवार तक बना रहेगा।
मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक अधिकांश जिलों में बारिश और कम दृश्यता की स्थिति रहेगी। राज्य भर में वज्रपात और आंधी (40-50 किमी/घंटा) की चेतावनी है।
पटना में 15.5 मिमी बारिश
पटना में गुरुवार की शाम छह बजे तक 15.5 मिमी बारिश दर्ज हुई है। गयाजी में 5.3 , भागलपुर में 2.4 , मुजफ्फरपुर में दो , सीवान में 3.5 , जहानाबाद में 17 , डेहरी में 5.6 मिमी बारिश दर्ज की गई।
फ्लाइट रद्द, विशेष ट्रेन साढ़े 11 घंटे लेट
चक्रवात की वजह से कोलकाता और दक्षिण भारत से पटना आने वाली ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। रेलवे के अनुसार हावड़ा-नई दिल्ली विशेष ट्रेन (0451) 11.21 घंटे देर से पटना पहुंची। उधर, गुरुवार को दिल्ली-पटना-दिल्ली की स्पाइसजेट की उड़ान रद्द रही।
आज कहां कैसी स्थिति
1. रेड अलर्ट: सीतामढ़ी और मधुबनी। बहुत भारी बारिश व तेज आंधी।
2. ऑरेंज अलर्ट: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और दरभंगा। तेज हवा के साथ बारिश।
3. येलो अलर्ट: पटना, गया, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय। हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा।
धान की फसल को नुकसान, रबी की बुआई में होगी देरी
पटना,हिब्यू। अर्नब के कारण तेज हवा के साथ लगातार बारिश हुई तो किसानों पर दोहरी आर्थिक मार पड़ेगी। खरीफ की फसल बर्बाद होने के साथ ही रबी फसलों की बुआई में देर होगी। एयू के कृषि वैज्ञानिक प्रकाश सिंह के अनुसार, तीन दिनों तक बारिश होती रही तो खेतों में पानी जमा हो जायेगा। ऐसे में रबी फसलों की बुआई में देरी होगी। तेज हवा के साथ बारिश से खेतों में पक रहे धान की फसल गिर जायेगी। इससे धान उत्पादन में 30 फीसदी तक नुकसान हो सकता है। कटी फसलों के भींगने से क्षति हो सकती है। कुछ तिलहन के लिए हल्की बारिश फायदेमंद भी है। हालांकि, टमाटर, भिंडी और अन्य मौसमी सब्जियों को नुकसान संभव है।
स्वास्थ्य पर खतरा
पीएमसीएच के मेडिसीन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रो. राजन कुमार ने बताया कि तापमान गिरने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वायरल अटैक होता है। ऐसे में ठंडा-गर्मी के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। हार्ट के मरीज खास तौर पर सतर्क रहें। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले में न निकलें। पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। आंधी-बारिश और वज्रपात से खतरा हो सकता है। तेज हवा की वजह से कई जिलों में बिजली आपूर्ति भी बाधित होने की आशंका है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें