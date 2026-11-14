Bihar Weather Today: सर्दी का बढ़ने लगा असर, कई जिलों में आसमान साफ नहीं, छठ में कैसा रहेगा मौसम?

Bihar Weather Today: बिहार में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। सुबह और शाम में ठंड महसूस किया जा रहा है। आज राज्य के किसी जिले में बारिश के आसार नहीं है। छठ पूजा के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

Bihar Weather Today: आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे दिन आज खरना है। इस बीच बिहार का मौसम हर दिन थोड़ा-थोड़ा बदल रहा है। सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुबह, शाम सर्दी का असर महसूस होने लगा है। गांवों में ठंड का प्रभाव शहर से अधिक है। आज बिहार में किसी जिले में बारिश की संभावना नहीं है लेकिन कम से कम 15 जिलों में आसमान साफ नहीं रहेगा। सुर्योदय सुबह 6 बजकर 6 मिनट पर हुआ। सुर्यास्त 5 बजकर 2 मिनट शाम में होगा। आज तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री के बीच रहेगा। छठ पूजा के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

आज सामान्य रूप से पूरे बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। इसी बीच पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, वैशाली, भोजपुर, बेगूसराय, चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी समेत 15 जिलों में आसमान साफ नहीं रहेगा। दोपहर में धूप असर दिखाएगा लेकिन, शाम तक फिर ठंड महसूस होने लगेगी। लोगों को शाम में गर्म कपड़े लेकर निकलने की सलाह दी गई है। उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों में हल्की धूंध और कुछ स्थानों पर कोहरा देखा जा सकता है।

सुबह में कोहरा की मौजूदगी आईएमडी के पटना केंद्र के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव तेज हुआ है। इसका असर बिहार में भी देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के अधिकतर इलाकों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। इधर, पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़कर 28.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं, न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह पूर्व की तरह 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान तीन किमी की रफ्तार से पछुआ चलती रही।