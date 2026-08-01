Bihar Weather Today 1 August: 6 जिलों में भारी बारिश के आसार, आज कैसा रहेगा बिहार का मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को अररिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, सीवान एवं प. चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Bihar Weather Today 1 August: बिहार के छह जिलों में शनिवार को भारी बारिश के आसार हैं, जबकि शेष भाग में बादलों की आवाजाही के साथ आंशिक बूंदाबांदी संभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को अररिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, सीवान एवं प. चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवा चलने की भी संभावना है तथा बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद में अनेक स्थानों पर बारिश संभावित हैं। शुक्रवार को पटना में तीन बार बारिश हुई। दिन 10 बजे बारिश की तीव्रता अधिक रही। झमाझम बारिश के बाद दोपहर में धूप निखरी। शनिवार को बादलों की आवाजाही के बीच जिले में आंशिक बूंदाबांदी संभावित है।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा किशनगंज के ठाकुरगंज में 53.4 मिमी, पोठिया में 36.4 मिमी, भागलपुर के नारायणपुर में 35.2 मिमी, किशनगंज के बहादुरगंज में 28.0 मिमी, दरभंगा के मनीगाछी में 27.0 मिमी, भागलपुर के शाहकुंड में 25.2 मिमी, बेगूसराय के नवाकोठी में 22.6 मिमी, बेगूसराय के भगवानपुर में 20.2 मिमी, अररिया के रानीगंज में 20.2 मिमी, सुपौल के बसुआ में 20.0 मिमी, समस्तीपुर के दलसिंहसराय में 19.0 मिमी, सारण के परसा में 18.2 मिमी, सुपौल के छातापुर में 18.0 मिमी, सुपौल के त्रिवेणीगंज में 17.4 मिमी, वैशाली के लालगंज में 17.2 मिमी, किशनगंज के दिघलबैंक में 17.2 मिमी, मुंगेर के तारापुर में 16.0 मिमी, समस्तीपुर में 15.8 मिमी, किशनगंज के टेढ़ागाछ में 15.2 मिमी, खगड़िया के अलौली में 14.8 मिमी, अररिया में 14.6 मिमी, सुपौल के किशनपुर में 14.2 मिमी एवं जमुई के चकाई में 14.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 34.3 27.3

गया 35.2 26.6

भागलपुर 34.6 26.7

मुजफ्फरपुर 32.2 27.6

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

बारिश की कमी से धान की रोपनी पर बुरा असर बारिश की कमी से पटना जिले के किसान परेशान हैं। जिले में अब तक केवल 54.61 प्रतिशत धान की रोपनी हो सकी है। जिले में 1,36,696.19 एकड़ में धान की रोपनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन जुलाई के अंत तक केवल 74,646.80 एकड़ क्षेत्र में ही रोपनी हो पाई है। पटना जिला में सबसे अधिक 89.87 प्रतिशत रोपनी मोकामा प्रखंड में हुई है, जबकि सबसे कम 32 प्रतिशत रोपनी मनेर प्रखंड में दर्ज की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी अविनाश शंकर ने बताया कि रुक-रुककर हो रही बारिश का किसानों को कृषि कार्यों में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।