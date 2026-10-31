Bihar Weather Today: बिहार में अर्नब का असर कमजोर, आज कई जिलों में बारिश के आसार, ठंड से बचें

अर्नब तुफान का असर बिहार में कमजोर होने लगा है।शनिवार को चंपारण, सीवान समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं।

Bihar Weather Today 31 October: अर्नब तुफान के प्रभाव से बिहार के विभिन्न जिलों में पिछले तीन दिनों से कहीं झमाझम तो कहीं मध्यम या हल्के दर्जे की बारिश हुई। बारिश के साथ तेज हवा से फसलों का भारी नुकसान हुआ। अब अर्नब तुफान का असर राज्य में कमजोर होने लगा है। आज शनिवार को चंपारण, सीवान समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस बीच बारिश और हवा के कारण ठंड की शुरुआत हो गई है। लोगों को मौसम के दुष्प्रभाव से बचने की सलाह दी गई है। आज नमी का स्तर 93 % दर्ज किया गया है तो वायुमंडलीय दबाव 1016 के स्तर पर पाया गया है। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सी के बीच रहने की संभावना है।

शनिवार को मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बिहार के पू्र्वी चंपारण, पश्चिमी चंपार, सारण, सीवान समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गयी। इन जिलों में बारिश के साथ मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। हालांकि, भारी बारिश के आसार नहीं हैं। कल रविवार 1 नवम्बर को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ ही रहेगा। 2 नवंबर से मौसम सामान्य होने के आसार हैं। इसे देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि ठंड को लेकर सावधानी बरतें। सुबह और शाम को घर से निकलने पर कपड़े ठीक से पहनें।

पटना में ठंड बढ़ी पटना सहित राज्य भर में सुबह से ही बादल छाए हैं। तेज हवा से ठंड का एहसास हो रहा है। अधिकतम तापमान में पिछले दो दिनों में चार से दस डिग्री तक की कमी आई है। पिछले 36 घंटों में पटना में 32 मिमी बारिश हुई है। राजधानी के बाजारों में किचकिच है। शुक्रवार को पार्कों और बाजारों में सन्नाटे की स्थिति रही। जगह जगह बारिश का छिछला पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार सुस्त रही और जाम की स्थिति से लोग दो चार होते रहे। मौसम विभाग ने आज दोपहर तक मौसम की स्थिति पर नजर रखते हुए सतर्कता और एहतियात बरतने की अपील की है।

मौसम में बदलाव से बढ़े खांसी और बुखार के मरीज मौसम में बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अर्नब चक्रवात के कारण अचानक तापमान गिरने और ठंड बढ़ने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठंडी हवा और बारिश में भीगने के कारण सर्दी, खांसी और जुकाम के साथ वायरल बुखार के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। इसके चलते अस्पतालों में इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, एनएमसीएच और एम्स पटना में पिछले दो दिनों में सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या 50 से 60 फीसदी तक बढ़ी है।

स्वाति नक्षत्र की बारिश धान के लिए नुकसानदेह ● हथिया नक्षत्र तक की बारिश फायदेमंद होता है। इस दौरान धान को होती है पानी की जरूरत होती है।

● धान की फसल में ग्वाभा निकल जाते हैं ऐसे में बारिश होने से दाना पुष्ट हो जाते हैं।

● स्वाति नक्षत्र में बाली आ जाती है। 130 दिनों की फसल की तो कटनी शुरू हो जाती है।

● 150 से 155 दिनों के धान की फसल (नाटी मंसूरी) में धान का बाली पकने लगता है।

● बाली से भारी फसल हवा के साथ बारिश में फसल गिर जाते हैं। दाने काले हो जाते हैं।