Bihar Weather: कहीं भारी वर्षा तो कहीं उमस वाली गर्मी का टॉर्चर का अलर्ट, बिहार में मौसम के दो रंग

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने के कारण उत्तर बिहार में वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है।

Bihar Weather Today: पटना सहित दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में बादलों की आवाजाही और तेज धूप से उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना हुआ है वहीं राज्य उत्तर भागों में मानसून के कारण कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने से मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने के कारण उत्तर बिहार में वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। पटना में शुक्रवार को भी उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। वहीं, कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है।

आज शुक्रवार को बांका एवं पश्चिमी चंपारण जिले में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। लोगों को मौसम से बुरे प्रभाव से बचने की सलाह दी गई है। पटना सहित अन्य भागों में उमस भरी गर्मी का प्रभाव बने रहने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है। गुरुवार को राज्य के दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य भागों के भागलपुर, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, सारण, सिवान आदि जिलों में 30-40 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। पश्चिम चंपारण के मैनाटांड़ में सर्वाधिक वर्षा 154.4 मिमी एवं पटना के दुल्हिन बाजार में 15.8 मिमी वर्षा दर्ज हुई।

गुरुवार को पटना सहित 11 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश में पटना में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य भागों के भागलपुर, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, सारण, सीवान जैसे जिलों में गुरुवार को 30-40 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग मात्रा में वर्षा दर्ज की गई।