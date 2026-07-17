Bihar Weather: कहीं भारी वर्षा तो कहीं उमस वाली गर्मी का टॉर्चर का अलर्ट, बिहार में मौसम के दो रंग
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने के कारण उत्तर बिहार में वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है।
Bihar Weather Today: पटना सहित दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में बादलों की आवाजाही और तेज धूप से उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना हुआ है वहीं राज्य उत्तर भागों में मानसून के कारण कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने से मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने के कारण उत्तर बिहार में वर्षा की गतिविधियां बनी हुई है। पटना में शुक्रवार को भी उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। वहीं, कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है।
आज शुक्रवार को बांका एवं पश्चिमी चंपारण जिले में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। लोगों को मौसम से बुरे प्रभाव से बचने की सलाह दी गई है। पटना सहित अन्य भागों में उमस भरी गर्मी का प्रभाव बने रहने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है। गुरुवार को राज्य के दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य भागों के भागलपुर, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, सारण, सिवान आदि जिलों में 30-40 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। पश्चिम चंपारण के मैनाटांड़ में सर्वाधिक वर्षा 154.4 मिमी एवं पटना के दुल्हिन बाजार में 15.8 मिमी वर्षा दर्ज हुई।
गुरुवार को पटना सहित 11 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश में पटना में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य भागों के भागलपुर, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, सारण, सीवान जैसे जिलों में गुरुवार को 30-40 किमी प्रतिघंटा हवा की रफ्तार दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग मात्रा में वर्षा दर्ज की गई।
तेज धूप से बढ़ी उमस लोग रहे परेशान
भागलपुर जिले में गुरुवार का मौसम शुष्क व गर्म रहा। बादलों की आवाजाही के बीच तेज धूप के कारण उमस काफी बढ़ गई। सड़क पर चल रहे राहगीर पसीने से तरबतर नजर आए। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, सत्तू व लस्सी जैसे पेय का सेवन किया। दोपहर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री रहा, जबकि लोगों को 42 डिग्री जैसी गर्मी का अहसास हुआ। वहीं सुबह में न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 17-19 जुलाई के दौरान, भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें