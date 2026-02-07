Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Weather Today 7 February be cautious for next 72 hours wear sweater or jacket in evening
Bihar Weather Today: अगले 72 घंटे रहें सावधान, शाम को स्वेटर-जैकेट लेकर निकलें; कैसा रहेगा आज का मौसम?

Bihar Weather Today: अगले 72 घंटे रहें सावधान, शाम को स्वेटर-जैकेट लेकर निकलें; कैसा रहेगा आज का मौसम?

संक्षेप:

Bihar Weather: सुबह के समय में राज्य के कुछ स्थानों पर कोहरा रह सकता है जिससे विजिबिलिटी की समस्या होगी। लेकिन दिन में मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। रात को सर्दी बढ़ेगी।

Feb 07, 2026 07:29 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Weather Today मौसम विभाग की ओर आज शनिवार 7 फरवरी के लिए मौसम ताजा अपडेट जारी किया है। विभाग से जार रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में आज कोहरा छाए रहनेन की संभावना के बीच विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत से आ रही बर्फीली पछुआ हवाओं की वजह से बिहार में एक बार फिर ठंड फिर लौट आई है। हालांकि दिन में धूप में अच्छी-खासी गर्मी देखी जाती है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक लोगों को मौसम में हो रहे बदलाव से सचेत रहने की चेतावनी जारी किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग के हालिया अपडेट के मुतबिक किशनगंज सहित राज्य आठ जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में तापमान में 3°C तक की और गिरावट के साथ रातें अधिक सर्द होने की चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार 7 फरवरी को पूरे बिहार में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। सुबह के समय में राज्य के कुछ स्थानों पर कोहरा रह सकता है जिससे विजिबिलिटी की समस्या होगी। लेकिन दिन में मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ उत्तर-पश्चिम बिहार के जिलों में अधिकतम तापमान लगभग 24-26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 10-12 डिग्री सेल्सियस के संभावना जताई गई है।

दक्षिण मध्य बिहार की बात करें तो पटना, गया और नालंदा जैसे जिलों में तापमान लगभग इसी स्तर पर बना रहेगा मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले सात दिनों तक राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है लेकिन शाम और रात की सर्दी से सावधान रहने की जरूरत है।

इन जिलों में शुक्रवार को अधिक ठंड

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में इन दिनों पश्चिमी और दक्षिणी भाग के जिलों में राज्य के अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा ठंड की स्थिति बन रही है। शुक्रवार को किशनगंज, मधेपुरा, वाल्मिकीनगर, जिरादेई, बक्सर, गया और औरंगाबाद में रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। किशनगंज बिहार का सबसे ठंडा जिला बना रहा। सबसे अधिक तापमान बांका में 15.5°C नोट किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 7 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान दो दिनों तक लगभग स्थिर रहने के बाद आने वाले दिनों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Weather Bihar Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।