Bihar Weather Today: अगले 72 घंटे रहें सावधान, शाम को स्वेटर-जैकेट लेकर निकलें; कैसा रहेगा आज का मौसम?

संक्षेप: Bihar Weather: सुबह के समय में राज्य के कुछ स्थानों पर कोहरा रह सकता है जिससे विजिबिलिटी की समस्या होगी। लेकिन दिन में मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। रात को सर्दी बढ़ेगी।

Bihar Weather Today: मौसम विभाग की ओर आज शनिवार 7 फरवरी के लिए मौसम ताजा अपडेट जारी किया है। विभाग से जार रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में आज कोहरा छाए रहनेन की संभावना के बीच विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत से आ रही बर्फीली पछुआ हवाओं की वजह से बिहार में एक बार फिर ठंड फिर लौट आई है। हालांकि दिन में धूप में अच्छी-खासी गर्मी देखी जाती है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक लोगों को मौसम में हो रहे बदलाव से सचेत रहने की चेतावनी जारी किया है।

मौसम विभाग के हालिया अपडेट के मुतबिक किशनगंज सहित राज्य आठ जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में तापमान में 3°C तक की और गिरावट के साथ रातें अधिक सर्द होने की चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार 7 फरवरी को पूरे बिहार में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। सुबह के समय में राज्य के कुछ स्थानों पर कोहरा रह सकता है जिससे विजिबिलिटी की समस्या होगी। लेकिन दिन में मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ उत्तर-पश्चिम बिहार के जिलों में अधिकतम तापमान लगभग 24-26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 10-12 डिग्री सेल्सियस के संभावना जताई गई है।

दक्षिण मध्य बिहार की बात करें तो पटना, गया और नालंदा जैसे जिलों में तापमान लगभग इसी स्तर पर बना रहेगा मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले सात दिनों तक राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है लेकिन शाम और रात की सर्दी से सावधान रहने की जरूरत है।