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Bihar Weather Today 30 July: उत्तर बिहार के 12 जिलों में गरज-तड़क, पटना समेत कई जगहों पर उमस वाली गर्मी; मौसम का हाल

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम
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Bihar Weather Today 30 July: बिहार में बारिश की कमी अभी भी बनी हुई है। जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और आज पटना समेत कई जिलों में उमस वाली गर्मी का असर दिख सकता है। उत्तर बिहार के कई जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। 

Bihar Weather today
बिहार के कई जिलों में छिटपुट बारिश आज हो सकती है। (फाइल फोटो)

Bihar Weather Today 30 July: बिहार में बारिश की छिटपुट गतिविधियों के बीच राज्य के अधिकतर जिलों में दो दिन उमस भरी गर्मी की स्थिति रहेगी। उत्तर बिहार के 12 जिलों में गरज तड़क का अलर्ट है। पटना सहित अन्य शहरों में उमस भरी गर्मी रहेगी। छिटपुट बारिश की गतिविधियां एक दो जिलों में संभावित है। बुधवार को पटना में उमस भरी गर्मी रही। अधिकतम तापमान में आंशिक कमी आई। आसमान साफ होने से सूर्य की किरणें सीधे पहुंचने से दोपहर में गर्मी का एहसास रहा। हालांकि 20 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली हवा की वजह से उमस से थोड़ी राहत रही। वहीं पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी एवं वाल्मीकि नगर में 40.0 मिमी, दाउदनगर में 28.2 मिमी वर्षा हुई।

अगले तीन दिन तक बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान विभाग ने मुजफ्फरपुर जिले में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम और उसके बाद शनिवार को अधिकांश स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान तापमान में दो डिग्री की कमी आने की भी संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। यह पूर्वानुमान मौसम विज्ञान विभाग के पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को जारी किया है। वहीं, बुधवार को जिले के तापमान में आंशिक कमी आई। इसका कारण देर रात हुई बारिश बताया जा रहा है। अधिकतम तापमान एक डिग्री कम होकर 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में भी 0.7 डिग्री की गिरावट आई। यह सामान्य से एक डिग्री कम 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

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एक से तीन के बीच बारिश का अलर्ट

भागलपुर जिले में दिनभर तेज धूप व उमस के बाद शाम में शुरू हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। नगर समेत आसपास के विभिन्न प्रखंडों में मध्यम से हल्की बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शाम में औसत 15 एमएम बारिश हुई। तीन दिन बाद जिले में फिर से शुरू हुई बारिश की गतिविधि से किसानों ने राहत की सांस ली। कृषि विभाग के अनुसार अब तक धान के बिचड़ों की 55 प्रतिशत रोपनी पूरी हुई है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए लो प्रेशर एरिया के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत आसपास के राज्यों में बीते दो दिनों से झमाझम बारिश जारी है। इस मौसमी सिस्टम का फायदा पूर्वी बिहार समेत राज्य के दक्षिणी हिस्से में बसे जिलों को कम मिला। भागलपुर समेत आसपास में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक से तीन अगस्त के बीच भागलपुर समेत पूर्वी बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

इधर, बुधवार सुबह से आसमान में बादल उमड़ते रहे। शाम में जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई। दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम 26.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी की मात्र 96 प्रतिशत रही। 9.6 किमी/घंटा की तेज गति से पूर्वा हवा चलती रही। इससे लोगों को उमस से राहत मिली। इधर, बीएयू सबौर के नोडल पदाधिकारी डॉ. बीरेंद्र कुमार के अनुसार 30 जुलाई से दो अगस्त के दौरान, भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी, चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है।

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35.5 डिग्री तापमान, आज के लिए येलो अलर्ट

पूर्णिया जिले में बुधवार को यलो अलर्ट के बीच सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहा। धूप-छांव के बीच उमस से लोग परेशान रहे। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होती चली गयी। उस पर बिजली की लुकाछिपी से लोगों की परेशानी और बढ़ गयी। बिजली की लुकाछिपी के कारण लोगों को रात में जगना पड़ रहा है। कड़ी धूप से लोगों को फिर से उमस भरी गर्मी से रुबरु होना पड़ रहा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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