Bihar Weather 28 November: सुबह और शाम में सर्दी का असर ज्यादा रहता है। कोहरे के कारण सुबह में दृश्यता कम हो जाती है। अस्पतालों में सांस और सर्दी-जुकाम के मरीजों की संख्या अधिक है।

Bihar Weather Today 28 November: बिहार में सर्दी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सर्दी के साथ कोहरे का असर भी बढ़ रहा है जिससे ट्रेन सेवा प्रभावित हो रही है। सुबह और शाम में ठंड अधिक लगती है लेकिन,दिन में स्थिति सामान्य देखी जाती है। लोगों को स्वेटर, जैकेट, मफलर,शॉल जैसे वस्त्र निकाल लेने की सलाह दी गई है। अगले चार पांच दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। इस अविधि में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आज शनिवार को राज्य में तापमान 14 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। नमी का स्तर 91 % दर्ज किया गया है, वहीं वायुमंडलीय दबाव 1021 के स्तर पर है। सूर्यास्त शाम 6:36 बजे होगा।

राज्य में पछुआ हवा अपना प्रभाव दिखा रही है। अधिकांश जिलों में कोहरे का असर बढता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि तीन दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से सर्दी अच्छा खासा असर दिखाएगी। सर्दी बढ़ने से लोगों में सांस की तकलीफ की ज्यादा हो रही है। अस्पतालों में सांस और जुकाम के मरीजों की संख्या अधिक दिख रही है। कोहरे के कारण सुबह में सड़कों पर रफ्तार धीमी पड़ रही है। सुबह में कुछ घंटों तक दृश्यता कम हो जाती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आशीष कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक अगले सात दिन तक बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश या तेज हवा चलने के आसार नहीं हैं। सर्दी और कोहरे का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा।

रात में ठंड का असर दिन में धूप से राहत भागलपुर जिले में शुक्रवार का मौसम शुष्क व आसमान साफ रहा। रात में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। शाम से सुबह तक हल्की धुंध हो रही है। जबकि दिन में धूप निकलने से राहत मिल रही है। 27 नवंबर को अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा। हवा में नमी की अधिकतम मात्रा 91 प्रतिशत रही। वहीं 3.4 किमी प्रतिघंटा की गति से पूर्व दिशा से हवा चलती रही। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 28 से एक दिसंबर तक जिले में आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24-25° डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 14-15° डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

पू्र्णिया में सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन पूर्णिया जिले में शुक्रवार को सुबह से ही धूप खिली रही। हालांकि सुबह-सुबह हल्की धुंध छायी रही। इसके बाद आसमान साफ हुआ। तेज धूप निकली लेकिन दिन भर लोगों को ठंड का एहसास होता रहा। पछुआ हवा के कारण मौसम का मिजाज बदलने लगा है। ठंड का असर अब आम जनजीवन पर भी दिखने लगा है। स्कूली बच्चे स्वेटर और कोट पहनकर विद्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं, लोग दिन में भी इनर और स्वेटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को पूर्णिया का न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सुबह के समय दृश्यता 800 मीटर रहने से हल्की धुंध का असर भी देखा गया। ठंड बढ़ने के कारण सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या में भी हल्की कमी आई है। खासकर बुजुर्ग अब सुबह जल्दी घर से निकलने में सावधानी बरत रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवा से बचने की आवश्यकता है।