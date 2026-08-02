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Bihar Weather Today 2 August: अगस्त में भी रूठे हैं बदरा, उत्तर बिहार में हल्की बारिश; मौसम पर अल नीनो का असर

हिन्दुस्तान टीम मुख्य संवाददाता, पटन
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Bihar Weather Today 2 August: बिहार में अगस्त महीने में भी कम बारिश के आसार हैं। अल नीनो के सुपर अल नीनो बनने की आंशकाओं के बीच मौसम का चक्र प्रभावित रहेगा। मानसून के समापन की अवधि में मानसून ट्रफ नेपाल की तराई की ओर शिफ्ट होता है। ऐसे में बारिश की संभावना उत्तर बिहार की ओर बढ़ सकती है।

Bihar Weather Today
बिहार में इस बार अगस्त के महीने में भी कम बारिश होगी। (फाइल फोटो)

इस बार सावन में कम बारिश होगी। अगस्त में बिहार के अधिकतर शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि इस हफ्ते कुछ जगहों पर आंशिक बारिश होगी। इसके बाद उमस भरी गर्मी का दौर शुरू होगा। इससे पहले जून और जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश की स्थिति रही है। एक अगस्त तक राज्य में 43 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है। एक जून से एक अगस्त के बीच राज्य में 512.9 मिमी बारिश होनी थी, लेकिन मात्र 294.4 मिमी बारिश हुई है। मौसमविदों के मुताबिक सितंबर में भी कम बारिश की स्थिति सूबे में बन सकती है।

मानसून सीजन आधा बीता, बारिश का टोटा

मानसून की अवधि एक साल से 30 सितंबर तक मानी जाती है। हालांकि बिहार में मानसून का आगमन 12 -13 जून को होता है। इस बार समय से पूर्व मानसून के दस्तक देने के बावजूद सूबे में इसके प्रसार की गति बेहद धीमी रही। 30 जून तक राज्य में मानसून का प्रसार हुआ। इस बीच काफी कम बारिश होने से लोगों ने भीषण गर्मी झेली। जुलाई में छिटपुट बारिश के चक्र के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। इससे खेती किसानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती रहीं। मौसमविदों के अनुसार मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने से बारिश की किल्लत है।

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शनिवार को पटना सहित राज्य में अधिकतर जगहों पर उमस भरी गर्मी रही। रविवार को उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश संभावित है। पटना में बादलों की आवाजाही के बीच अधिकतम तापमान बढ़ेगा। शनिवार को राज्य में सर्वाधिक बारिश किशनगंज के तैयबपुर 74.4 मिमी दर्ज की गई। पूर्णिया के धमदाहा में 43 मिमी, किशनगंज के गलगलिया में 35.6 मिमी, मुजफ्फरपुर के गायघाट में 34.2 मिमी, दरभंगा के बेनीबाद में 24 मिमी, अररिया में 15 मिमी, पूर्वी चंपारण के तेतरिया में 15.4 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा शिवहर, सारण, सीवान, बक्सर, मधेपुरा में छिटपुट बारिश हुई।

अल नीनो की वजह से आगे भी मौसम चक्र प्रभावित रहेगा

अल नीनो के सुपर अल नीनो बनने की आंशकाओं के बीच मौसम का चक्र प्रभावित रहेगा। मानसून के समापन की अवधि में मानसून ट्रफ नेपाल की तराई की ओर शिफ्ट होता है। ऐसे में बारिश की संभावना उत्तर बिहार की ओर सितंबर के अंत और अक्टूबर के आरंभ में बढ़ सकती है। अगर इस दौरान बारिश की प्रवृत्ति अधिक रही तो रबी फसल के लिए भी समस्या बन सकती है। देर से हुई बारिश की वजह से खेतों में नमी रहेगी, जिससे रबी की बुआई में देरी होने के आसार है। मौसमविदों के मुताबिक अल नीनो का प्रभाव सितंबर महीने से अगले वर्ष तक दिख सकता है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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