Bihar Weather Today 2 August: अगस्त में भी रूठे हैं बदरा, उत्तर बिहार में हल्की बारिश; मौसम पर अल नीनो का असर

Bihar Weather Today 2 August: बिहार में अगस्त महीने में भी कम बारिश के आसार हैं। अल नीनो के सुपर अल नीनो बनने की आंशकाओं के बीच मौसम का चक्र प्रभावित रहेगा। मानसून के समापन की अवधि में मानसून ट्रफ नेपाल की तराई की ओर शिफ्ट होता है। ऐसे में बारिश की संभावना उत्तर बिहार की ओर बढ़ सकती है।

इस बार सावन में कम बारिश होगी। अगस्त में बिहार के अधिकतर शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि इस हफ्ते कुछ जगहों पर आंशिक बारिश होगी। इसके बाद उमस भरी गर्मी का दौर शुरू होगा। इससे पहले जून और जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश की स्थिति रही है। एक अगस्त तक राज्य में 43 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है। एक जून से एक अगस्त के बीच राज्य में 512.9 मिमी बारिश होनी थी, लेकिन मात्र 294.4 मिमी बारिश हुई है। मौसमविदों के मुताबिक सितंबर में भी कम बारिश की स्थिति सूबे में बन सकती है।

मानसून सीजन आधा बीता, बारिश का टोटा मानसून की अवधि एक साल से 30 सितंबर तक मानी जाती है। हालांकि बिहार में मानसून का आगमन 12 -13 जून को होता है। इस बार समय से पूर्व मानसून के दस्तक देने के बावजूद सूबे में इसके प्रसार की गति बेहद धीमी रही। 30 जून तक राज्य में मानसून का प्रसार हुआ। इस बीच काफी कम बारिश होने से लोगों ने भीषण गर्मी झेली। जुलाई में छिटपुट बारिश के चक्र के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। इससे खेती किसानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती रहीं। मौसमविदों के अनुसार मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने से बारिश की किल्लत है।

शनिवार को पटना सहित राज्य में अधिकतर जगहों पर उमस भरी गर्मी रही। रविवार को उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश संभावित है। पटना में बादलों की आवाजाही के बीच अधिकतम तापमान बढ़ेगा। शनिवार को राज्य में सर्वाधिक बारिश किशनगंज के तैयबपुर 74.4 मिमी दर्ज की गई। पूर्णिया के धमदाहा में 43 मिमी, किशनगंज के गलगलिया में 35.6 मिमी, मुजफ्फरपुर के गायघाट में 34.2 मिमी, दरभंगा के बेनीबाद में 24 मिमी, अररिया में 15 मिमी, पूर्वी चंपारण के तेतरिया में 15.4 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा शिवहर, सारण, सीवान, बक्सर, मधेपुरा में छिटपुट बारिश हुई।