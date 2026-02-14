Bihar Weather Today: आज वेलेंटाइन डे पर कैसा रहेगा मौसम? फरवरी में ही बदलने लगे वेदर के तेवर
आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तो अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राज्य के किसी इलाके में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है।
Bihar Weather Today: बिहार में फरवरी माह में ही वेदर के तेवर बदलने लगे हैं। सूरज तल्ख होने लगा है। हालांकि, सुबह और रात को सर्दी का असर दिखता है लेकिन दिन में स्वेटर पहनकर धूप में रहना मुश्किल होता है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम का यह मिजाज स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर सावधानी रखने की चेतावनी दी गयी है। आज शनिवार को वेलेंटाइन डे पर मौसम शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तो अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राज्य के किसी इलाके में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। पटना में तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है।
मौसम विभाग की ओर से दिए आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़त दर्ज किया गया है। शहरी क्षेत्र में नदियों का पानी कम होने लगा है। खासकर गंगा नदी दूर होती जा रही है। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आज हवा की गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद जताई गई है। अधिकांश जिलों में एक्यूआई मानव स्वास्थ्य के लिए अनसेफ रहेगा। अगले शनिवार तक राज्य का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके साथ सर्दी का मौसम गर्मी में बदल जाएगा।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 16 फरवरी को हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। हालांकि, बिहार के मौसम पर इसका असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। बताया गया है कि अगले 5 दिनों तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तेज धूप के कारण तापमान में धीरे-धीरे इजाफा होगा। 20 फरवरी तक सर्दी की विदाई संभव है। फिलहाल राज्य में बारिश जैसी किसी भी स्थिति के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं।
