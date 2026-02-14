Hindustan Hindi News
Bihar Weather Today: आज वेलेंटाइन डे पर कैसा रहेगा मौसम? फरवरी में ही बदलने लगे वेदर के तेवर

Feb 14, 2026 08:19 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तो अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राज्य के किसी इलाके में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है।

Bihar Weather Today: बिहार में फरवरी माह में ही वेदर के तेवर बदलने लगे हैं। सूरज तल्ख होने लगा है। हालांकि, सुबह और रात को सर्दी का असर दिखता है लेकिन दिन में स्वेटर पहनकर धूप में रहना मुश्किल होता है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम का यह मिजाज स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर सावधानी रखने की चेतावनी दी गयी है। आज शनिवार को वेलेंटाइन डे पर मौसम शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तो अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राज्य के किसी इलाके में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। पटना में तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है।

मौसम विभाग की ओर से दिए आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़त दर्ज किया गया है। शहरी क्षेत्र में नदियों का पानी कम होने लगा है। खासकर गंगा नदी दूर होती जा रही है। तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आज हवा की गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद जताई गई है। अधिकांश जिलों में एक्यूआई मानव स्वास्थ्य के लिए अनसेफ रहेगा। अगले शनिवार तक राज्य का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके साथ सर्दी का मौसम गर्मी में बदल जाएगा।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 16 फरवरी को हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। हालांकि, बिहार के मौसम पर इसका असर पड़ने की संभावना बहुत कम है। बताया गया है कि अगले 5 दिनों तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तेज धूप के कारण तापमान में धीरे-धीरे इजाफा होगा। 20 फरवरी तक सर्दी की विदाई संभव है। फिलहाल राज्य में बारिश जैसी किसी भी स्थिति के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

