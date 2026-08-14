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Bihar Weather: पटना समेत 18 जिलों में आंधी-पानी के आसार, 16-17 अगस्त को भी बारिश

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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आज 14 अगस्त शुक्रवार को भी 18 जिलों में बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पटना और गया भी शामिल हैं।

Bihar Weather:
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Bihar Weather Today: बिहार में मानसून इन दिनों कमजोर दिख रहा है पर राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है। गुरुवार की शाम को मुजफ्फरपुर, पटना समेत कई जिलों में बारिश हुई। आज 14 अगस्त शुक्रवार को भी 18 जिलों में बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पटना और गया भी शामिल हैं। नालंदा में भी तेज बारिश और ठनका के मद्देनजर लोगों को सावधान किया गया है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा, पटना, गया नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल आदि जिले शामिल हैं। इन जिलों मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और कुछ स्थानों पर गरज, तड़क और वज्रपात के भी आसार हैं।

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20 जिलों में उमस करेगा परेशान

आज प्रदेश के अन्य 20 जिलों में मौसम सामान्य रहने वाला है। इन इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी हो सकती है। हालांकि, आस पास के जिलों में बारिश से बगल के जिलों में तापमान में कुछ कमी आ सकती है। कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है। 16 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। इससे किसानों को लाभ होगा।

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दिन भर उमस के बाद गुरुवार की रात पटना और आसपास के जिलों में जमकर बारिश हुई। तेज हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली। पटना में लगभग 30 मिमी बारिश हुई। इससे पहले मौसम विभाग की ओर से वैशाली में गरज तड़क के साथ बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ था। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और खगड़िया में भी झमाझम बारिश हुई। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, मोतिहारी, शेखपुरा, वैशाली, जीरादेई में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी चंपारण के चटिया में 30.4 मिमी, मधुबनी के लखनपुर में 22 मिमी वैशाली के भगवानपुर में 21.2 मिमी बरसात दर्ज की गई।

17 अगस्त को बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण में भारी बारिश

पटना सहित सूबे के 18 जिलों में शुक्रवार को मेघ गर्जन के साथ छिटपुट बारिश के साथ उमस का प्रभाव बना रहेगा। कई स्थानों पर हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने के आसार हैं। 17 अगस्त को बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी है। गुरुवार को पटना के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री दर्ज किया गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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