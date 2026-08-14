Bihar Weather: पटना समेत 18 जिलों में आंधी-पानी के आसार, 16-17 अगस्त को भी बारिश

आज 14 अगस्त शुक्रवार को भी 18 जिलों में बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पटना और गया भी शामिल हैं।

Bihar Weather Today: बिहार में मानसून इन दिनों कमजोर दिख रहा है पर राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है। गुरुवार की शाम को मुजफ्फरपुर, पटना समेत कई जिलों में बारिश हुई। आज 14 अगस्त शुक्रवार को भी 18 जिलों में बारिश के साथ तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पटना और गया भी शामिल हैं। नालंदा में भी तेज बारिश और ठनका के मद्देनजर लोगों को सावधान किया गया है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा, पटना, गया नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल आदि जिले शामिल हैं। इन जिलों मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और कुछ स्थानों पर गरज, तड़क और वज्रपात के भी आसार हैं।

20 जिलों में उमस करेगा परेशान आज प्रदेश के अन्य 20 जिलों में मौसम सामान्य रहने वाला है। इन इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी हो सकती है। हालांकि, आस पास के जिलों में बारिश से बगल के जिलों में तापमान में कुछ कमी आ सकती है। कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है। 16 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। इससे किसानों को लाभ होगा।

दिन भर उमस के बाद गुरुवार की रात पटना और आसपास के जिलों में जमकर बारिश हुई। तेज हवा के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस से राहत मिली। पटना में लगभग 30 मिमी बारिश हुई। इससे पहले मौसम विभाग की ओर से वैशाली में गरज तड़क के साथ बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ था। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और खगड़िया में भी झमाझम बारिश हुई। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, मोतिहारी, शेखपुरा, वैशाली, जीरादेई में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी चंपारण के चटिया में 30.4 मिमी, मधुबनी के लखनपुर में 22 मिमी वैशाली के भगवानपुर में 21.2 मिमी बरसात दर्ज की गई।