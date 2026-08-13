Bihar Weather Today 13 August: पटना, अरवल समेत 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आज बिहार का मौसम

Bihar Weather Today 13 August: बिहार में आज बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 5 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

Bihar Weather Today 13 August: बिहार में इस वक्त मानसून सक्रिय है। कई जिलों में लोगों को बारिश से राहत मिल रही है तो कुछ जिलों में गर्मी ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। गुरुवार को एक बार फिर आसमान से बदरा बरसने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 14 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी है।मौसम विभाग की तरफ से बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

यहां येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग ने बांका, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में येलो अलर्ट जारी किया है।

दो दिन में सात डिग्री चढ़ा पारा शाम में रिमझिम से मिली राहत मुजफ्फरपर जिले का तापमान पिछले दो दिनों में तेजी से बढ़ा। अधिकतम तापमान में जहां सात डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं न्यूनतम तापमान भी तीन डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा। बुधवार को दिनभर उमसभरी गर्मी रही। हालांकि शाम में कुछ देर के लिए हुई बारिश से राहत मिली। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ.ए सत्तार ने बताया कि जिले में इस सप्ताह बेहतर बारिश की संभावना काफी कम है। वहीं दिन के तापमान में और दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इधर, पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। यह सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे 26 डिग्री दर्ज किया गया।

तेज धूप से बढ़ी गर्मी उमस से लोग बेहाल भागलपुर जिले में बुधवार का मौसम शुष्क रहा। दिनभर तेज धूप निकली रही। सड़क पर निकले लोग धूप की जलन से परेशान रहे। वहीं उमस से भी लोगों का हाल बेहाल रहा। अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं सुबह के समय न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आसमान अधिकांश समय साफ रहा। नियमित अंतराल में आसमान में कपासी बादल मंडराते रहे। कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 13-16 अगस्त के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। जिले में एक- दो स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है।