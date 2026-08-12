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Bihar Weather Today 12 August: बिहार के सीवान, छपरा और बक्सर समेत 18 जिलों में बारिश, आज कैसा रहेगा मौसम

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather Today 12 August: बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार हैं। सीवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर और भोजपुर समेत 18 जिलों में बदरा बरस सकते हैं। 

Bihar Weather Today
बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश का पूर्वानुमान है। (सांकेतिक तस्वीर)

Bihar Weather Today 12 August: अगस्त के महीने में बिहार का मौसम यहां के लोगों को चौंका रहा है। कहीं बारिश का दौर है तो कहीं उमस वाली गर्मी भी पड़ रही है। मंगलवार को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में ठनका गिरने से कई लोगों की मौत भी हो गई। इधर बुधवार को मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

आज इन जिलों में हो सकती है बारिश

आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण शामिल हैं. इसके अलावा बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की बारिश हो सकती है। कई अन्य जिलों में लोगों को गर्मी का भी सामना करना पड़ सकता है।

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आसमान में छा सकते हैं बादल, होगी बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार भागलपुर में बिहार कृषि विवि (बीएयू) सबौर ने मौसम पूर्वानुमान मंगलवार को जारी किया है। पूर्वानुमान अवधि 12-16 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। साथ ही जिले में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा। यह जानकारी बीएयू के नोडल अधिकारी डॉ. बीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को दी। मौसम वैज्ञानिक डॉ. नेहा पारिक ने बताया कि पूर्वानुमान की अवधि में सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85 प्रतिशत तथा दोपहर में 60-65 प्रतिशत रहने की संभावना है।

उमस भरी गर्मी ने शहरवासियों को किया परेशान

पूर्णिया जिले में मंगलवार सुबह आसमान में बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि दिन चढ़ते ही धूप खिलने से उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि सोमवार को न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी 12 अगस्त , 13 अगस्त एवं 16 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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