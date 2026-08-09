Bihar Weather Today 09 August: बिहार के बक्सर, भोजपुर समेत इन सभी जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम का हाल

Bihar Weather Today 09 August: बिहार के अलग-अलग जिलों मं रुक-रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। भोजपुर, बक्सर, बांका, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, खगड़िय, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा में आज बारिश हो सकती है।

आज बिहार के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Bihar Weather Today 09 August: बिहार में उमस भरी गर्मी का चक्र अगले तीन-चार दिन चलेगा। 13 अगस्त तक राज्य में छिटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी। आंशिक बादलों की आवाजाही के बीच एक-दो जगहों पर भारी बारिश के आसार बन सकते हैं। बिहार के अलग-अलग जिलों में रुक-रुककर बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को 18 जिलों मं बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन 18 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है उनमें - रोहतास, औरंगाबद, अरवल, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, बांका, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, खगड़िय, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, अररिया और सुपौल शामिल हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि 12 अगस्त तक राज्य में अलग-अलग जगहों पर बारिश का दौर रह सकता है।

हालांकि, दो दिनों के बाद अधिकतम तापमान भी दो से तीन डिग्री बढ़ सकता है। शनिवार को सीवान में 40.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज हुई। पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही रही। आंशिक बादलों के छाये रहने से पटना सहित 17 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम पारा 33.3 डिग्री रहा। 35.4 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर व फारबिसगंज में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मधुबनी में 32.4 मिमी, पश्विम चंपारण के चनपटिया में 27.2 मिमी, पटना के बेलछी में 26.6 मिमी, सीवान के मैरवा में 25.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान : शहर - अधिकतम - न्यूनतम

पटना - 33.3 - 27.4

गया - 32.6 - 26.0

भागलपुर - 33.7 - 26.6

मुजफ्फरपुर - 32.8 - 27.7

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

दिनभर तेज धूप के बाद शाम में छाए घने बादल भागलपुर जिले में हल्की बारिश का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। दिनभर तेज धूप निकलने के बाद शाम में आसमान में घने बादल छाए रहे। तेज धूप के कारण लोग गर्मी व उमस से परेशान रहे। शाम में हल्की बारिश के बाद लोगों को राहत मिली। दोपहर में अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री व न्यूनतम 26.6 डिग्री रहा। सुबह में हवा में नमी की मात्रा 77 प्रतिशत व दोपहर में 71 प्रतिशत रही। छह किमी प्रतिघंटा की गति से पूर्व दिशा से हवा चलती रही।