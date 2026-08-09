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Bihar Weather Today 09 August: बिहार के बक्सर, भोजपुर समेत इन सभी जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम का हाल

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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Bihar Weather Today 09 August: बिहार के अलग-अलग जिलों मं रुक-रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। भोजपुर, बक्सर, बांका, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, खगड़िय, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा में आज बारिश हो सकती है। 

Bihar Weather
आज बिहार के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Bihar Weather Today 09 August: बिहार में उमस भरी गर्मी का चक्र अगले तीन-चार दिन चलेगा। 13 अगस्त तक राज्य में छिटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी। आंशिक बादलों की आवाजाही के बीच एक-दो जगहों पर भारी बारिश के आसार बन सकते हैं। बिहार के अलग-अलग जिलों में रुक-रुककर बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को 18 जिलों मं बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन 18 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है उनमें - रोहतास, औरंगाबद, अरवल, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, बांका, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, खगड़िय, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, अररिया और सुपौल शामिल हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि 12 अगस्त तक राज्य में अलग-अलग जगहों पर बारिश का दौर रह सकता है।

हालांकि, दो दिनों के बाद अधिकतम तापमान भी दो से तीन डिग्री बढ़ सकता है। शनिवार को सीवान में 40.2 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज हुई। पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही रही। आंशिक बादलों के छाये रहने से पटना सहित 17 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम पारा 33.3 डिग्री रहा। 35.4 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर व फारबिसगंज में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मधुबनी में 32.4 मिमी, पश्विम चंपारण के चनपटिया में 27.2 मिमी, पटना के बेलछी में 26.6 मिमी, सीवान के मैरवा में 25.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

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प्रमुख शहरों का तापमान :

शहर - अधिकतम - न्यूनतम

पटना - 33.3 - 27.4

गया - 32.6 - 26.0

भागलपुर - 33.7 - 26.6

मुजफ्फरपुर - 32.8 - 27.7

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

दिनभर तेज धूप के बाद शाम में छाए घने बादल

भागलपुर जिले में हल्की बारिश का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। दिनभर तेज धूप निकलने के बाद शाम में आसमान में घने बादल छाए रहे। तेज धूप के कारण लोग गर्मी व उमस से परेशान रहे। शाम में हल्की बारिश के बाद लोगों को राहत मिली। दोपहर में अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री व न्यूनतम 26.6 डिग्री रहा। सुबह में हवा में नमी की मात्रा 77 प्रतिशत व दोपहर में 71 प्रतिशत रही। छह किमी प्रतिघंटा की गति से पूर्व दिशा से हवा चलती रही।

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सबौर समेत आसपास के इलाकों में एक एमएम बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, नौ से 12 अगस्त के दौरान भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी चलने एवं मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बीएयू सबौर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि कम वर्षा के कारण धान के खेतों में खरपतवार की वृद्धि अधिक हो सकती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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