Bihar Weather Today 04 August: आज छाता या रेनकोट रखें साथ; बक्सर-भोजपुर, सारण और सीवान में खूब होगी बरसात; चेतावनी जारी

Bihar Weather Today 04 August:

Bihar Weather Today 04 August: बिहार में वर्षा की गतिविधियां बने होने के साथ तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मंगलवार को पटना सहित सभी जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ रिमझिम वर्षा की स्थिति रहेगी। राज्य के 10 जिलों के अररिया, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, किशनगंज, सारण, सीवान में भारी वर्षा एवं समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण जिले में अति भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। सोमवार को पटना सहित 11 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस एवं 35.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सुपौल में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। दूसरी तरफ अगले तीन से चार दिनों के दौरान अलग-अलग जिलों में भारी और अति भारी वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है।

दो दिनों तक छाएंगे बादल, रुक-रुक कर होगी बारिश मुजफ्फरपुर जिले के अभी दो दिनों तक पूरे दिन बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश के आसार है। इस दौरान तेज गति से पुरवा हवा चल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को जारी पूर्वानुमान में जिले के पश्चिमी और दक्षिण हिस्सों में भारी बारिश तो अन्य इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इधर, सोमवार की सुबह से शुरू हुई बारिश पूरे दिन रुक रुक कर होती रही। पूरे दिन में 33.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इससे नमी की मात्र बढ़कर 90 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस कारण लोग उमस से परेशान रहे। हालांकि, बारिश का असर तापमान पर नहीं पड़ा।

भागलपुर में बारिश का अनुमान जिले में सोमवार को अधिकांश समय आसमान में बादल छाए रहे। कुछ हिस्से में हल्की बूंदाबांदी के अलावा जिले का अधिकांश हिस्सा सूखा रहा। धूप और छांव के बीच उमस काफी बढ़ गई। वहीं देर रात 11 बजे से तेज गरज और चमक के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश के बाद शहर में कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। पहले तो ग्रिड से एहतियातन बिजली काटी गई। इसके बाद कई फीडर में फॉल्ट भी आ गए। इसके कारण शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रही। सोमवार को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री रहा। बीएयू, सबौर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार के अनुसार मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, चार और पांच अगस्त के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। एक-दो स्थानों पर बारिश का अनुमान है।

एडवाइजरी का पालन करने की अपील बीएयू के कुलपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में मौसम आधारित वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन ही किसानों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने किसानों से विवि द्वारा जारी इस एडवाइजरी का पालन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कृषि विज्ञान केंद्रों एवं विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से संपर्क कर वैज्ञानिक सलाह प्राप्त करने की अपील की।