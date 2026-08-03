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Bihar Weather Today 03 August: बिहार के गोपालगंज, सीवान में अति बारिश; चंपारण-सुपौल में भी बरसात, आज कैसा रहेगा मौसम

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather Today 03 August: बिहार के कुछ जिलों में आज भी बारिश के आसार हैं। सीवान और गोपालगंज में तो अति बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना समेत कई अन्य जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। 

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बिहार के कई जिलों में आज बारिश की संभावना जताई गई है।

Bihar Weather Today 03 August: बिहार में मानसून की गतिविधियां कमजोर होने के बावजूद वातावरणीय परिस्थितियां कहीं-कहीं बारिश करा रही हैं। रविवार को पटना सहित 16 जिलों में सावन झूमके बरसा। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में उमस की स्थिति थी, लेकिन दोपहर में बादल घनीभूत हुए। दोपहर में काले घने बादलों के छाने के बाद कुछ देर तक तेज बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सोमवार को पटना सहित शेष जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कई स्थानों पर रिमझिम बारिश के आसार हैं।

वहीं, राज्य के पांच जिलों में भारी और अतिभारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गोपालगंज एवं सीवान में अति भारी एवं किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अभी सामान्य से 43 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। पटना में रविवार को में 5.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान रोहतास के कोचस में 80 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस रहा। 36.8 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

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मौसमविदों के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा की छिटपुट गतिविधियों के बीच 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। दो दिनों के बाद अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। चार अगस्त को उत्तर पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है। इसके कारण प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा की गतिविधियां बने रहने के आसार है। रविवार को राजधानी सहित भागलपुर, सबौर, वाल्मीकि नगर, छपरा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, डेहरी, मधेपुरा, जहानाबाद व अन्य जिलों में बादल बरसे।

शहर - अधिकतम - न्यूनतम

पटना - 34.0 - 28.8

गया - 34.2 - 27.0

भागलपुर - 34.5 - 27.9

मुजफ्फरपुर - 30.8 - 28.7

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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