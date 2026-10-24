50 की रफ्तार से आंधी चलेगी, भारी बारिश के साथ बिजली भी गिरेगी; बिहार में 6 दिन मौसम खराब
बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवाती तूफान का असर बिहार में 27 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। 6 दिनों तक बिहार में मौसम खराब रहने की आशंका है। दो दिन भारी से अति भारी बारिश का दौर रहेगा। इस दौरान 50 किमी की रफ्तार से आंधी और बिजली गिरने का खतरा रहेगा।
Bihar Weather: बिहार में अगले सप्ताह 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवाती तूफान के प्रभाव से बिहार के कई जिलों में 27 अक्टूबर से आंधी, बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और खराब मौसम में कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से शनिवार को इस संबंध में विस्तृत चेतावनी जारी की गई। मौसम खराब होने पर लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, 27 अक्टूबर को पटना, गयाजी, बेगूसराय समेत समूचे दक्षिण बिहार में आंधी, बारिश और वज्रपात के आसार हैं। 28 अक्टूबर को इसका असर भागलपुर समेत पूर्वी बिहार के जिलों में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद 29 और 30 अक्टूबर को पूरे बिहार में मौसम खराब रहने की आशंका है।
29 अक्टूबर को दक्षिण बिहार में भारी बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार 29 अक्टूबर को दक्षिण बिहार में भारी बारिश की आशंका जताई है। कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, पटना, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, छपरा, नालंदा, बक्सर, बेगूसराय समेत अन्य जिलों में भी आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट रहेगा।
30 अक्टूबर को भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
इसके बाद 30 अक्टूबर को पूरे बिहार में आंधी-बारिश की गतिविधियों का प्रसार होने की संभावना है। आगामी शुक्रवार को मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान और बक्सर जिले में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दिन पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में भी भारी बारिश का दौर रहने की आशंका है। 1 नवंबर को भी राज्य के कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है।
चक्रवाती तूफान पर मौसम विभाग का ताजा अपडेट
मौसम वैज्ञानिकों ने शनिवार को बताया कि पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र बना हुआ है। इसके डिप्रेशन में बदलने की आशंका है। इसके बाद रविवार को यह यह गहरा अवदाब और सोमवार को चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है।
चक्रवाती तूफान के 26 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। तटीय इलाकों से टकराने के बाद यह तूफान और आक्रामक हो सकता है। इसका असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार तक देखने को मिल सकता है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।