24 घंटे में बदलेगा बिहार का मौसम, इन जिलों में आंधी-बिजली के साथ बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर बिहार के उत्तरी जिलों में आंधी, बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा। 

Jan 27, 2026 03:19 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में अगले 24 घंटे के भीतर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी हिस्से में आंधी, बिजली के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। कल यानी बुधवार 28 जनवरी को 4 जिलों में येलो अलर्ट है। वहीं, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत 12 जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में वज्रपात और मेघगर्जन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा।

इन जिलों में बारिश की संभावना

इस दौरान, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ जगहों पर बारिश होने के भी आसार हैं। बुधवार सुबह राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम बदलने से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

बिहार में 4 डिग्री तक गिरा पारा, समस्तीपुर सबसे ठंडा

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के अनुसार बीते 24 घंटे के भीतर बिहार का मौसम शुष्क बना रहा। राज्य के कई जगहों पर रात के पारे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड बढ़ गई। मंगलवार 27 जनवरी को तड़के सबसे कम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस समस्तीपुर में दर्ज हुआ। सुबह के समय कई जगहों पर कोहरा छाया रहा, गयाजी में सबसे कम 300 मीटर दृश्यता रही।

