Bihar Weather: मुजफ्फरपुर समेत इन जिलों में वज्रपात व बारिश के आसार, कैसा रहेगा बिहार का मौसम

आज पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और भोजपुर जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है।

Bihar Weather: बिहार में मॉनसून की सक्रियता से कुछ दिनों से विभिन्न जिलों में बारिश हो रही है। शुक्रवा को भी मुजप्फरपुर, भोजपुर, सारण समेत कुछ अन्य जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को वज्रपात और मौसम के कुप्रभाव से सावधान रहने की सलाह दी है।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जाती ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण ,सीवानऔर भोजपुर में आज भारी वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। दूसरी ओर दक्षिण बिहार में भी मॉनसून की सक्रियता ज्यादा देखने को मिल सकती है। इस वजह से कल शनिवार को भी मौसम बारिश हो सकती है। इन इलाकों में अधिक वर्षा, बिजली चमकने और मेघ गर्जन का पूर्वानुमान है इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे रहने की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ ही गरज चमक के साथ बिजली भी गिरने के भी आसार हैं। राज्य के शेष जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहां आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी जिससे हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कई जिलों में देर रात से ही इसका असर दिख रहा है। वहां आसमान में बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में अभी दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है।

गुरुवार को भी बिहार के कई जिलों में बारिश हुई। रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सुपौल में 123.4 मिलीमीट वर्षा हुई। इसके अलावे सीतामढ़ी में 118.6, पश्चिमी चंपारण में 79.4, मधुबनी में 77.4 और बेगूसराय में 75.2 मिलीमीटर के साथ भारी वर्षा दर्ज की गई।