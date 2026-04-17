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Bihar Weather: आज और कल इन जिलों में आंधी-पानी, 19 अप्रैल से भीषण गर्मी से तपेगा बिहार

Apr 17, 2026 05:54 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार में गुरुवार को मौसम का दो रंग दिखा। पछुआ चलने के कारण दक्षिण बिहार के तीन जिलों रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया तो अन्य 35 जिलों में पूरवा के कारण कारण तापमान 40 डिग्री के नीचे रहा।

Bihar Weather: आज और कल इन जिलों में आंधी-पानी, 19 अप्रैल से भीषण गर्मी से तपेगा बिहार

Bihar Weather Today: बिहार में शुक्रवार और शनिवार को अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक और आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। गुरुवार को अचानक पूरवा चलने से ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में 5.4 डिग्री सेल्सियस तक कि गिरावट आई। वहीं न्यूनतम तापमान में 4.3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। 19 अप्रैल से पछुआ हवा का प्रवाह तेज होने का पूर्वानुमान है जिससे प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में

बिहार में गुरुवार को मौसम का दो रंग दिखा। पछुआ चलने के कारण दक्षिण बिहार के तीन जिलों रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया तो अन्य 35 जिलों में पूरवा के कारण कारण तापमान 40 डिग्री के नीचे रहा। एक-दो जिलों में तो तापमान 29.1 डिग्री रहा। हालांकि 19 अप्रैल से पछुआ चलने के आसार हैं। इस कारण तापमान में वृद्धि होने से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार के ज्यादातर जिलों में एक-दो दिनों बाद पछुआ का प्रवाह होगा। पछुआ की वजह से दिन के तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी। हालांकि कुछ जिलों में पूरवा के कारण तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा।

गुरुवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान 29.1 से 41.6 और न्यूनतम तापमान 20.5 से 26.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान 41.6, भभुआ का 41.5 और औरंगाबाद का 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पटना का अधिकतम पारा गिरा तो न्यूनतम चढ़ा

पटना के तापमान में विशेष बदलाव का पुर्वानुमान नहीं है। मगर रविवार से फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस कारण लोगों को भीषण गर्मी का अहसास होगा। गुरुवार को पटना में पूरवा हवा चलने के कारण अधिकतम तापमान में 4.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, लेकिन न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया। पटना का अधिकतम तापमान 34.0 और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री रहा।

19 से प्रदेश में एक बार फिर बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को पछुआ के प्रवाह के कारण अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा, लेकिन गुरुवार को राज्य के ज्यादातर जिलों में पूरवा हवा का प्रवाह शुरू हो गया। इसी कारण तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिली है। शुक्रवार और शनिवार को राज्य में पूरवा और पछुआ दोनों हवा का प्रवाह रहेगा। जहां पूरवा हवा का प्रवाह रहेगा, वहां के तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। मगर रविवार से राज्यभर में एक बार फिर पछुआ हवा का प्रवाह शुरू होने का पूर्वानुमान है। इससे दिन के तापमान में वृद्धि होने से लोगों को भीषण गर्मी का अहसास होगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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