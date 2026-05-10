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Bihar Weather: उत्तर बिहार में बारिश और वज्रपात, दक्षिण में मौसम साफ; यहां आंधी का अलर्ट

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, बिहार
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Bihar Weather: मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को उत्तर बिहार विशेष कर उत्तर पूर्व क्षेत्र में आंधी पानी और वज्रपात की आशंका है जबकि पटना सहित दक्षिण बिहार में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण बिहार में तापमान में दो से चार डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी की स्थिति बन सकती है।

Bihar Weather: उत्तर बिहार में बारिश और वज्रपात, दक्षिण में मौसम साफ; यहां आंधी का अलर्ट

Bihar Weather: बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से लगातार नमी के हो रहे प्रवाह के बीच अधिकतम तापमान में उतार-चढ़ाव से सूबे में आंधी - पानी की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को दोपहर से देर शाम के बीच गयाजी, नवादा, शेखपुरा, जमुई, भभुआ, रोहतास, नालंदा समेत दस जिलों में आंधी पानी का चक्र रहा।

हालांकि पटना सहित अन्य जिलों में मौसम साफ रहा और दिन में धूप निखरी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को उत्तर बिहार विशेष कर उत्तर पूर्व क्षेत्र में आंधी पानी और वज्रपात की आशंका है जबकि पटना सहित दक्षिण बिहार में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण बिहार में तापमान में दो से चार डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी की स्थिति बन सकती है।

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मौसम विभाग की ओर से देर शाम गयाजी, जमुई, जहानाबाद, नवादा, बांका, मुंगेर, लखीसराय व शेखपुरा के लिए मेघ गर्जन, वज्रपात और ओला वृष्टि के साथ 60 से 70 किमी प्रतिघंटे की आंधी का तात्कालिक रेड अलर्ट जारी किया गया।

मुजफ्फरपुर में कैसा मौसम

मुजफ्फरपुर जिले में रविवार को 60 किमी प्रतिघंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही गरज के साथ ही ओला गिरने और बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को जारी पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई है। हालांकि, इस बीच दिन के तापमान में आंशिक वृद्धि होने पर न्यूनतम तापमान में किसी भी तरह के बदलाव नहीं आने के आसार है। पिछले 24 घंटे में जहां अधिकतम तापमान में वृद्धि तो न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।

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शनिवार को सुबह से धूप खिली रही। हालांकि, रात में हुई बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आने से धूप की तपिश कम रही। इस दौरान अधिकतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि के बावजूद यह सामान्य से 4 डिग्री नीचे 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान दो डिग्री गिरकर सामान्य से 6.7 डिग्री नीचे चला गया। यह 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा

पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव का प्रभाव जिला में है। इस क्रम में रविवार को 60 किमी की रफ्तार से हवा चल सकती है। बताया कि पुरवा हवा चलने के कारण अभी दो तीन दिनों तक बारिश की स्थिति बनी रह सकती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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