Bihar Weather: उत्तर बिहार में बारिश और वज्रपात, दक्षिण में मौसम साफ; यहां आंधी का अलर्ट

Bihar Weather: मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को उत्तर बिहार विशेष कर उत्तर पूर्व क्षेत्र में आंधी पानी और वज्रपात की आशंका है जबकि पटना सहित दक्षिण बिहार में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण बिहार में तापमान में दो से चार डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी की स्थिति बन सकती है।

Bihar Weather: बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से लगातार नमी के हो रहे प्रवाह के बीच अधिकतम तापमान में उतार-चढ़ाव से सूबे में आंधी - पानी की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को दोपहर से देर शाम के बीच गयाजी, नवादा, शेखपुरा, जमुई, भभुआ, रोहतास, नालंदा समेत दस जिलों में आंधी पानी का चक्र रहा।

हालांकि पटना सहित अन्य जिलों में मौसम साफ रहा और दिन में धूप निखरी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को उत्तर बिहार विशेष कर उत्तर पूर्व क्षेत्र में आंधी पानी और वज्रपात की आशंका है जबकि पटना सहित दक्षिण बिहार में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण बिहार में तापमान में दो से चार डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी की स्थिति बन सकती है।

मौसम विभाग की ओर से देर शाम गयाजी, जमुई, जहानाबाद, नवादा, बांका, मुंगेर, लखीसराय व शेखपुरा के लिए मेघ गर्जन, वज्रपात और ओला वृष्टि के साथ 60 से 70 किमी प्रतिघंटे की आंधी का तात्कालिक रेड अलर्ट जारी किया गया।

मुजफ्फरपुर में कैसा मौसम मुजफ्फरपुर जिले में रविवार को 60 किमी प्रतिघंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही गरज के साथ ही ओला गिरने और बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को जारी पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई है। हालांकि, इस बीच दिन के तापमान में आंशिक वृद्धि होने पर न्यूनतम तापमान में किसी भी तरह के बदलाव नहीं आने के आसार है। पिछले 24 घंटे में जहां अधिकतम तापमान में वृद्धि तो न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई।

शनिवार को सुबह से धूप खिली रही। हालांकि, रात में हुई बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आने से धूप की तपिश कम रही। इस दौरान अधिकतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि के बावजूद यह सामान्य से 4 डिग्री नीचे 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान दो डिग्री गिरकर सामान्य से 6.7 डिग्री नीचे चला गया। यह 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।