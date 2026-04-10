Bihar Weather: आंधी-बारिश के बाद आज से चढ़ेगा पारा, पटना समेत 10 जिलों में लू की चेतावनी

बिहार में कई दिनों तक बारिश और आंधी के कारण मौसम अच्छा रहा। अधिकांश जिलों में तापमान काफी कम रहने से सुबह में सर्दी जैसा माहौल देखा गया। आज 10 अप्रैल, शुक्रवार से मौसम के तेवर बदल रहे हैं।

Bihar Weather: बिहार में कई दिनों तक बारिश और आंधी के कारण मौसम अच्छा रहा। अधिकांश जिलों में तापमान काफी कम रहने से सुबह में सर्दी जैसा माहौल देखा गया। आज 10 अप्रैल, शुक्रवार से मौसम फिर से पलटी मार रहा है। तेज धूप के साथ गर्मी बिहार वासियों को सताएगी। राज्य के 10 जिलों में लू जैसे हालात की चेतावनी दी गयी है जिनमें राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर भी शामिल है। एक से दो दिनों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है जिससे उमस बढ़ेगी। आज मौसम शुष्क रहेगा। आसमान साफ रहने के आसार हैं।

मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि राज्य के कुछ जिलों को गर्मी की स्थिति ज्यादा परेशानी दायक रहेगी। यहां गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। बताया गया है कि राज्य के 10 जिलों में लू जैसे हालात बन सकते हैं जिनमें पटना, मुफ्फरपुर, कैमूर, डेहरी,गया, औरंगाबाद, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, वैशाली जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में तेज धूप देखने को मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में और भी अधिक तापमान महसूस किया जा सकता है। बारिश के बाद नमी बने रहने से गर्मी ज्यादा महसूस की जाएगी। ऐसे में खुले में काम करने वाले किसानों, मजदूरों को अधिक परेशानी होगी। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घरों से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है।

कैमूर में दिन के न्यूनतम और अर्द्धरात्रि के अधिकतम तापमान में अंतर नहीं रह गया है। गुरुवार को कैमूर का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और बुधवार की रात 1:00 बजे अधिकतम तापमान भी 21 डिग्री रहा। बुधवार को पूरे दिन बादल और सूर्य के बीच लुकाछुपी का खेल चलता रहा। इस दौरान बीच-बीच में बूंदाबांदी भी होती रही। रात में 10:00 बजे के आसपास तो ठंडी बयार के बीच रिमझिम बारिश हुई। इसके पहले भी कई बार बूंदाबांदी बारिश हुई। इन कारणों से एक सप्ताह के तापमान में चार डिग्री की गिरावट दर्ज हुई।