Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bihar Weather: आंधी-बारिश के बाद आज से चढ़ेगा पारा, पटना समेत 10 जिलों में लू की चेतावनी

Apr 10, 2026 07:40 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

बिहार में कई दिनों तक बारिश और आंधी के कारण मौसम अच्छा रहा। अधिकांश जिलों में तापमान काफी कम रहने से सुबह में सर्दी जैसा माहौल देखा गया। आज 10 अप्रैल, शुक्रवार से मौसम के तेवर बदल रहे हैं।

Bihar Weather: आंधी-बारिश के बाद आज से चढ़ेगा पारा, पटना समेत 10 जिलों में लू की चेतावनी

Bihar Weather: बिहार में कई दिनों तक बारिश और आंधी के कारण मौसम अच्छा रहा। अधिकांश जिलों में तापमान काफी कम रहने से सुबह में सर्दी जैसा माहौल देखा गया। आज 10 अप्रैल, शुक्रवार से मौसम फिर से पलटी मार रहा है। तेज धूप के साथ गर्मी बिहार वासियों को सताएगी। राज्य के 10 जिलों में लू जैसे हालात की चेतावनी दी गयी है जिनमें राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर भी शामिल है। एक से दो दिनों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है जिससे उमस बढ़ेगी। आज मौसम शुष्क रहेगा। आसमान साफ रहने के आसार हैं।

मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि राज्य के कुछ जिलों को गर्मी की स्थिति ज्यादा परेशानी दायक रहेगी। यहां गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। बताया गया है कि राज्य के 10 जिलों में लू जैसे हालात बन सकते हैं जिनमें पटना, मुफ्फरपुर, कैमूर, डेहरी,गया, औरंगाबाद, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, वैशाली जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में तेज धूप देखने को मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में और भी अधिक तापमान महसूस किया जा सकता है। बारिश के बाद नमी बने रहने से गर्मी ज्यादा महसूस की जाएगी। ऐसे में खुले में काम करने वाले किसानों, मजदूरों को अधिक परेशानी होगी। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घरों से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है।

कैमूर में दिन के न्यूनतम और अर्द्धरात्रि के अधिकतम तापमान में अंतर नहीं रह गया है। गुरुवार को कैमूर का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और बुधवार की रात 1:00 बजे अधिकतम तापमान भी 21 डिग्री रहा। बुधवार को पूरे दिन बादल और सूर्य के बीच लुकाछुपी का खेल चलता रहा। इस दौरान बीच-बीच में बूंदाबांदी भी होती रही। रात में 10:00 बजे के आसपास तो ठंडी बयार के बीच रिमझिम बारिश हुई। इसके पहले भी कई बार बूंदाबांदी बारिश हुई। इन कारणों से एक सप्ताह के तापमान में चार डिग्री की गिरावट दर्ज हुई।

मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार, कैमूर में बुधवार की रात 11:00 बजे अधिकतम तापमान 27 था। जबकि 12:00 बजे 23, 1:00 बजे 22 और रात दो बजे से भोर चार बजे तक 21 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। जबकि दिन में अधिकतम 33 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा। पिछले सप्ताह कैमूर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया था। जबकि सुबह सात बजे 21, आठ बजे 24, नौ बजे 27, दस बजे 29, 11 बजे 30 और 12 बजे 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान था। हवा की रफ्तार 5-23 किमी. प्रति घंटा थी। जिले में 12 और 13 अप्रैल को 40 डिग्री तापमान रहने का पूर्वानुमान है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Mausam Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।