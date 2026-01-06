Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar weather temperature will fall in night cold day in north and south districts fog
Bihar Weather: बिहार में रात कपकपाएगी, उत्तर के 19 और दक्षिण के 5 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट; मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में रात कपकपाएगी, उत्तर के 19 और दक्षिण के 5 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट; मौसम का हाल

संक्षेप:

Bihar Weather: इसके अलावा राज्य के अन्य जगहों पर सुबह में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में बर्फीली हवा चलने के कारण लोगों को कनकनी और ठिठुरन बढ़ेगी। सोमवार को ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में 7.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई।

Jan 06, 2026 05:45 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Weather: बिहार में ठंड का कहर जारी है। राज्य में अभी रात के तापमान में गिरावट आने से तीन दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। राज्य के ज्यादातर जिलों में शीतलहर जैसे हालात बनने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तीन दिन न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का पूर्वानुमान है। वहीं मंगलवार को उत्तर बिहार के 19 जिलों और दक्षिण बिहार के दक्षिण-पश्चिम भाग के 5 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया जी और नवादा जिलों के कुछ के स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसके अलावा राज्य के अन्य जगहों पर सुबह में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में बर्फीली हवा चलने के कारण लोगों को कनकनी और ठिठुरन बढ़ेगी। सोमवार को ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में 7.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे कम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस गया जी में और सबसे अधिक 19.4 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में दर्ज किया गया। गया जी में महज 24 घंटे में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री तक गिरा। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 5.5 से 13.0 और अधिकतम पारा 14.1 से 19.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे कम दृश्यता 100 मीटर गया जी में दर्ज हुआ।

इस सीजन पटना का पारा दूसरी बार 10 के नीचे पहुंचा

पटना का न्यूतम तापमान सोमवार को दूसरी बाद 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। इससे पहले इस सीजन में न्यूनतम पारा पहली बार दस के नीचे बुधवार 31 दिसंबर को पहुंचा था। तब तापमान 9.4 था। इसके दूसरे दिन यानी साल के पहले दिन पारा 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर, सोमवार को कई दिनों के बाद दिन में धूप निकली, लेकिन पछुआ हवा चलने के कारण ठिठुरन वाली ठंड रही।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Weather
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।