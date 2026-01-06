Bihar Weather: बिहार में रात कपकपाएगी, उत्तर के 19 और दक्षिण के 5 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट; मौसम का हाल
Bihar Weather: बिहार में ठंड का कहर जारी है। राज्य में अभी रात के तापमान में गिरावट आने से तीन दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। राज्य के ज्यादातर जिलों में शीतलहर जैसे हालात बनने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तीन दिन न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का पूर्वानुमान है। वहीं मंगलवार को उत्तर बिहार के 19 जिलों और दक्षिण बिहार के दक्षिण-पश्चिम भाग के 5 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया जी और नवादा जिलों के कुछ के स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा।
इसके अलावा राज्य के अन्य जगहों पर सुबह में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में बर्फीली हवा चलने के कारण लोगों को कनकनी और ठिठुरन बढ़ेगी। सोमवार को ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में 7.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे कम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस गया जी में और सबसे अधिक 19.4 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में दर्ज किया गया। गया जी में महज 24 घंटे में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री तक गिरा। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 5.5 से 13.0 और अधिकतम पारा 14.1 से 19.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे कम दृश्यता 100 मीटर गया जी में दर्ज हुआ।
इस सीजन पटना का पारा दूसरी बार 10 के नीचे पहुंचा
पटना का न्यूतम तापमान सोमवार को दूसरी बाद 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। इससे पहले इस सीजन में न्यूनतम पारा पहली बार दस के नीचे बुधवार 31 दिसंबर को पहुंचा था। तब तापमान 9.4 था। इसके दूसरे दिन यानी साल के पहले दिन पारा 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर, सोमवार को कई दिनों के बाद दिन में धूप निकली, लेकिन पछुआ हवा चलने के कारण ठिठुरन वाली ठंड रही।