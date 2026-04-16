Bihar Weather: पटना में अचानक 5 डिग्री गिरा पारा, पुरवा ने बदला मौसम; 41 डिग्री से तपा रोहतास
बिहार में गुरुवार को मौसम के दो रंग देखने को मिले। रोहतास समेत 3 जिलों में पछुआ के असर से भीषण गर्मी पड़ी। वहीं, बाकी 35 जिलों में पुरवा हवाओं ने गर्मी से लोगों को राहत दी। राजधानी पटना में 24 घंटे के अंदर अधिकतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।
Bihar Weather: बिहार के कई हिस्सों में पुरवा हवाओं ने मौसम का मिजाज खुशनुमा बना दिया। एक दिन पहले भीषण गर्मी झेल रहे अधिकतर जिलों में गुरुवार को तापमान में अचानक गिरावट आई। राजधानी पटना में दिन का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस गिर गया। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि, दक्षिण बिहार में पछुआ हवाओं का असर रहने के कारण भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान किया। रोहतास जिले के डेहरी में सर्वाधिक तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। औरंगाबाद और कैमूर में भी पारा 40 डिग्री के ऊपर रहा।
बिहार में गुरुवार को मौसम के दो रंग नजर आए। दक्षिण बिहार के इन तीनों जिलों में जहां भीषण गर्मी देखी गई, तो बाकी 35 जिलों में पुरवा हवाओं ने राहत दी। पुरवा के चलते पटना में अधिकतम पारा 5 डिग्री नीचे गिरकर गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।
दो जिलों में 30 डिग्री से नीचे दिन का तापमान
पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, 16 अप्रैल को मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, अररिया जैसे जिलों में भी दिन का तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहा। सहरसा और मधेपुरा जिले में तो दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया।
19 अप्रैल से भीषण गर्मी पड़ने की आशंका
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 19 अप्रैल से बिहार में पछुआ चलने के आसार हैं। इससे राज्य भर के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हीटवेव की स्थिति भी बन सकती है। बुधवार को पछुआ के प्रवाह के कारण ही राज्य का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। हालांकि, गुरुवार को पुरवा चलने से लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिल गई।
दो दिन कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को बिहार में पुरवा एवं पछुआ दोनों तरह की हवाओं का प्रवाह बना रहेगा। जहां पछुआ चलेगी, वहां तापमान बढ़ेगा। वहीं, जहां पुरवा चलेगी, वहां के तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि, रविवार से राज्यभर में पछुआ चलने की आशंका है।
सीमांचल में 18 को बिगड़ सकता है मौसम
शनिवार सीमांचल में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में 18 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी और वज्रपात का असर दिख सकता है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है।
(पटना से हिन्दुस्तान प्रतिनिधि के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।