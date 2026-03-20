Bihar Weather: बिहार में आंधी के साथ बारिश शुरू, गयाजी में दो की मौत; वैशाली में गिरे ओले
बिहार के कई जिलों में शुक्रवार को मौसम बिगड़ गया। गयाजी में वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गई। वैशाली जिले में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में भी आंधी, पानी, बिजली और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी कर दिया है।
Bihar Weather Today: बिहार में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बिगड़ गया। गयाजी, सासाराम, औरंगाबाद, समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। वैशाली जिले के चेहरकलां में बरसात के साथ ओले भी गिरे। गयाजी में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहां आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है।
इसके अलावा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और खगड़िया समेत अन्य कई जिलों में भी शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट है।
गयाजी में शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ का खासा असर देखने को मिला। गयाजी शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। आंधी और पानी से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि, मौसम बिगड़ने से जिले के किसानों की चिंता बढ़ गई है, खेत में फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
ठनका गिरने से दो लोगों की मौत
गयाजी जिले के वजीरगंज और डुमरिया में शुक्रवार शाम वज्रपात यानी ठनका की चपेट में आने से दो लोगों की जान चली गई। वजीरगंज के कोल्हना गांव में 50 वर्षीय किसान की मौत हुई। वहीं, डुमरिया में भी खेत में काम कर रहे एक किसान आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद दम तोड़ दिया, उसकी भैंस की भी मौत हो गई।
कल भी खराब रहेगा मौसम
बिहार में दो दिन मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहने के आसार हैं। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को भी सीमांचल समेत उत्तर एवं पूर्वी बिहार के जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। हालांकि, दक्षिण बिहार में पश्चिमी विक्षोभ का असर 24 घंटे में कम होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने शनिवार को अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, गोपलागंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर और पूर्णिया जिले में आंधी-बिजली और बारिश का येलो अलर्ट है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें