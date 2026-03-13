Bihar Weather: कहीं धूप, कहीं बारिश, 15 -17 मार्च तक खराब रहेगा मौसम; पटना का हाल जानें
Bihar Weather: आज 13 मार्च शुक्रवार को कई जिलों में आसमान में बादल छाए हैं तो कुछ जिलों में धूप निकल गई है। आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सी रहने का अनुमान है। आद्रता 32 प्रतिशत को वायुमंडलीय दवाब 1008 के स्तर पर पाया गया है।
Bihar Weather: बिहार में मौसम के तेवर बदल रहे हैं। कहीं बारिश तो कहीं तेज धूप की स्थिति देखी जा रही है। मार्च में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आज 13 मार्च शुक्रवार को पटना समेत कई जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए हैं तो कुछ जिलों में धूप निकल गई है। आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सी रहने का अनुमान है। आद्रता 32 प्रतिशत को वायुमंडलीय दवाब 1008 के स्तर पर पाया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 मार्च से 17 मार्च तक राज्य में मौसम खराब रहने की संभावना है।
बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश वाले हालात बने हुए हैं। लेकिन, इस दौरान कई जिलों में तीखी धूप देखने को मिली। इन जिलों में तेज गर्मी से मार्च महीने में लोग परेशान दिखे। बिहार के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया। गुरुवार रात से सीमांचल के जिले किशनगंज, पूर्णिया और अररिया समेत कुछ जिलों में मौसम बदला हुआ है। इन जिलों में शुक्रवार तक हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसके साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है।
बिहार के मौसम को लेकर बताया जा रहा है कि अगले पांच दिनों तक राज्य के मौसम में और भी बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर 15 मार्च से 17 मार्च तक मौसम अधिक खराब रहने की संभावना है। लोगों के बाहर निकलते समय सावधान रहने की सलाह दी गयी है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल जिलों के कुछ भागों में मध्यम दर्जे के मेघगर्जन के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा के दर से हवा बहने के आसार हैं।
सबसे गर्म जिला भभुआ
ताजा रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को राज्य भर में सबसे अधिक तापमान भभुआ जिले में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को जिले में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा तो अन्य कई जिलों में भी 30 डिग्री के ऊपर तापमान पाया गया। इसके साथ पटना में अधिकतम 34.3 डिग्री, गया में 34.8 डिग्री, नालंदा में तापमान 35.6 डिग्री, औरंगाबाद में 34.4 डिग्री, देहरी में 35.4 डिग्री, बक्सर में 34.4 डिग्री, छपरा में 33.7 डिग्री और वैशाली में 32.6 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। कई जिलों में जल संकट के आसार दिखने लगे हैं।
