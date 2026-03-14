Bihar Weather: मार्च में तीखी हुई धूप, बिहार में आज बारिश को लेकर क्या है मौसम विभाग का अपडेट?

Bihar Weather Today: नेपाल समेत बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश से दो दिनों से स्थिति कुछ सामान्य है। 15 से 17 मार्च के बीच मौसम और खराब होने के आसार है।

Bihar Weather Today: बिहार में बारिश की चेतावनी के बीच मौसम के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। मार्च में ही गर्मी का प्रभाव बढ़ गया है। धूप दिनोंदिन तीखी होती जा रही है। नेपाल समेत बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश से दो दिनों से स्थिति कुछ सामान्य है। 15 से 17 मार्च के बीच मौसम और खराब होने के आसार है। 23 मार्च तक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और अप्रैल महीने में 40 डिग्री के स्तर तक पहुंचने की संभावना जताई गयी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज शनिवार 14 मार्च को आज दिन में धूप तो रात में आसमान में हल्के बादल दिखेंगे। आज आद्रता का स्तर 35 % तो वहीं वायुमंडलीय दबाव 1009 के स्तर पर है। आज मौसम शुष्क रहेगा। कल 15 मार्च को कुछ जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। राज्य में एक्यूआई की बात करें तो आबोहवा अनहेल्दी रहेगा।

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बीते 24 घंटो की बात करें तो मौसम का मिजाज मिला जुला देखने को मिला। कुछ जिलों में बादल छाए रहे, कुछ स्थानों पर बारिश हुई तो कई जिलों में तीखी धूप देखने को मिली। इस वजह से दिन में गर्मी की धमक बनी रही। रात को मौसम हल्का सर्द पड़ गया। हालांकि शहरी इलाकों में पंखा चलाने का वातावरण देखा गया। शुक्रवार को राज्य में सर्वाधिक तापमान कैमूर में 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।