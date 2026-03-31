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बिहार में फिर बिगड़ा मौसम; दरभंगा, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में आंधी-बारिश, ओले भी गिरे

Mar 31, 2026 11:30 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: बिहार में मंगलवार देर शाम मौसम ने पलटी मार दी। दरभंगा, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है।

बिहार में फिर बिगड़ा मौसम; दरभंगा, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में आंधी-बारिश, ओले भी गिरे

Bihar Weather Today: बिहार में मंगलवार देर शाम अचानक मौसम बदल गया। उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत आसपास के जिलों में आंधी के साथ कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। सीतामढ़ी में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने देर रात के लिए कोसी, सीमांचल समेत उत्तर बिहार में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।

8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के तात्कालिक पूर्वानुमान के अनुसार 8 जिलों में आंधी-बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। अररिया, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर और सुपौल जिले के अधिकतर इलाकों के लिए ऑरंज अलर्ट है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मंगलवार को पूर्वी यूपी के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ था। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए मणिपुर तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इसके प्रभाव से मौसम बिगड़ने के आसार जताए गए।

इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम?

बताया जा रहा है कि बुधवार 1 अप्रैल से राज्य में आंधी-बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि, दक्षिण एवं पश्चिमी जिलों में कुछ हिस्सों में मौसम बिगड़ सकता है। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में मौसम सामान्यतया शुष्क बना रहेगा। दूसरे सप्ताह में फिर से आंधी-बारिश का दौर शुरू हो सकता है।

दक्षिण बिहार में ज्यादा गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को राज्य भर के अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। राज्य का अधिकतम पारा सोमवार को जहां 39 डिग्री के पार पहुंच गया था, वो गिरकर अब 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। मंगलवार को 37.6 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतास जिले का डेहरी सबसे गर्म रहा।

पटना में कितना पारा

दक्षिण बिहार के कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकतर शहरों में दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। राजधानी पटना में दिन का तापमान मंगलवार को 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उत्तर बिहार में खुशनुमा मौसम, दक्षिण में तपिश का असर

मुजफ्फरपुर, अररिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में पारा 30 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया गया, जिससे मौसम खुशनुमा नजर आया। हालांकि, गयाजी, अरवल, कैमूर, रोहतास, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद में दिन में तपिश का एहसास हुआ। लोग तीखी गर्मी से परेशान नजर आए।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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