बिहार में फिर बिगड़ा मौसम; दरभंगा, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में आंधी-बारिश, ओले भी गिरे

Bihar Weather: बिहार में मंगलवार देर शाम मौसम ने पलटी मार दी। दरभंगा, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है।

Bihar Weather Today: बिहार में मंगलवार देर शाम अचानक मौसम बदल गया। उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत आसपास के जिलों में आंधी के साथ कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। सीतामढ़ी में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने देर रात के लिए कोसी, सीमांचल समेत उत्तर बिहार में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।

8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के तात्कालिक पूर्वानुमान के अनुसार 8 जिलों में आंधी-बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। अररिया, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर और सुपौल जिले के अधिकतर इलाकों के लिए ऑरंज अलर्ट है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मंगलवार को पूर्वी यूपी के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ था। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए मणिपुर तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इसके प्रभाव से मौसम बिगड़ने के आसार जताए गए।

इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम? बताया जा रहा है कि बुधवार 1 अप्रैल से राज्य में आंधी-बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। हालांकि, दक्षिण एवं पश्चिमी जिलों में कुछ हिस्सों में मौसम बिगड़ सकता है। इसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में मौसम सामान्यतया शुष्क बना रहेगा। दूसरे सप्ताह में फिर से आंधी-बारिश का दौर शुरू हो सकता है।

दक्षिण बिहार में ज्यादा गर्मी मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को राज्य भर के अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। राज्य का अधिकतम पारा सोमवार को जहां 39 डिग्री के पार पहुंच गया था, वो गिरकर अब 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। मंगलवार को 37.6 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतास जिले का डेहरी सबसे गर्म रहा।

पटना में कितना पारा दक्षिण बिहार के कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकतर शहरों में दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। राजधानी पटना में दिन का तापमान मंगलवार को 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।