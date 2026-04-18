Bihar Weather: भीषण गर्मी के बीच इन जिलों में आंधी-पानी का अलर्ट, जानें आईएमडी की चेतावनी
पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है।
Bihar Weather: कई जिलों में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती तपिश के बीच बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ दिख रहा है। मौसम विज्ञान विभाग पटना के ताजा बुलेटिन के अनुसार, बिहार के कुछ हिस्सों में आज और कल मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार कुछ जिलों में आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक जा सकता है। सूर्यास्त शाम 06:19 PM बजे बताया गया है। आज नमी का स्तर 32 प्रतिशत और वायुमंडलीय दबाव 1007 के स्तर पर पाया गया है।
वेदर डिपार्टमेंट की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि पछुआ हवाओं और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण 18 अप्रैल को बिहार के उत्तरी और पूर्वी भागों में मौसम बारिश व आंधी वाली गतिविधि देखने को मिल सकती है। राज्य के अन्य भागों में शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया है।
मौसम विभाग पटना कार्यालय की और से बताया गया है कि पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। इन जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को खात तौर पर चेतावनी दी गई है जो खुले खेतों में काम करते हैं। ऐसे में लोगों को ठनका गिरने से नुकसानको लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी है। बताया गया है कि बारिश के दौरान हवा 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती सकती है। केला के फसल को इससे नुकसान हो सकता है।
मौसम के मिजाज में इस तरह के बदलाव के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार बिहार के कैमूर में सबसे अधिक 41.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि मधेपुरा में सबसे कम 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले दो तीन दिनों में भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। पहले 19 अप्रैल से तेज गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान लगाया गया था। 48 घंटों के भीतर मौसम के तेवर में कुछ बदलाव देखा जरा है। बिहार के अलावे सीमावर्ती झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में 18 अप्रैल को हल्की बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है। लोगों को आपदा से बचने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें