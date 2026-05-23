Bihar Weather: आज 14 जिलों में भयंकर गर्मी का अलर्ट, सीमांचल में आंधी-पानी; IMD की रिपोर्ट में क्या?

Bihar Weather Today: बिहार के 14 जिलों में आज भयंकर गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है वहीं, सीमांचल में बारिश के साथ तेज आंधी की आशंका है।

Bihar Weather Today: बिहार इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हालांकि, नमीयुक्त पुरवा हवा और शुष्क हवा के कारण राज्य में अलग अलग तरह का मौसम है। सीमांचल में मौसम की नरमी है तो दक्षिण बेहाल गर्मी से बेहाल है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना सहित दक्षिण बिहार के 14 जिलों में शनिवार को भी गर्मी का प्रकोप रहेगा। आज शनिवार को सूर्योदय 05:02 बजे हुआ जबकि सूर्यास्त शाम 06:39 PM बजे होने की रिपोर्ट है। नमी का स्तर 31 % है तो वायुमंडलीय दबाव 1003 के स्तर पर पाया गया है।

आज बिहार के पांच से छह जिले लू की चपेट में रह सकते हैं जबकि, उत्तर बिहार के सात जिलों के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, शेखपुरा, पूर्णिया एवं कटिहार के अलग-अलग भागों में बादल छाए रहने एवं मेघ गर्जन के साथ आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में अगले तीन से चार दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। 25 मई के बाद ही पटना सहित अन्य जगहों पर आंशिक बूंदाबांदी की संभावना है।

इन जिलों में बनी रहेगी लू की स्थिति आज औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और अरवल में प्रचंड गर्मी रहेगी। पटना सहित मध्य बिहार के एक दो जगहों पर उष्ण लहर जैसे हालात रहेंगे। औरंगाबाद में भी तापमान असहज कर सकता है। मौसमविदों के मुताबिक अधिकतम तापमान में आंशिक उतार -चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि फिलहाल विशेष बदलाव की स्थिति बनती नहीं दिख रही है।

शुक्रवार को तापमान में थोड़ी गिरावट शु्क्रवार को पटना सहित आसपास के जिलों में दिन भर लोग धूप की तल्खी से परेशान रहे। सुबह से ही पसीने वाली गर्मी की स्थिति रही। शुक्रवार को पटना सहित 18 जिलों के अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। 44.8 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी राज्य भर में सबसे गर्म रहा। कैमूर का 44.3 डिग्री, गयाजी का 42.4 डिग्री, बक्सर का 42.1 डिग्री, अरवल का 40.4 डिग्री एवं छपरा का 40.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना सहित कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान में दशमलव से दो डिग्री तक की कमी दिखी।

प्रमुख शहरों में दर्ज हुई बारिश उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, खगड़िया आदि जिलों में वर्षा दर्ज की गई। मधुबनी के झंझारपुर में सबसे अधिक वर्षा 95.2 मिमी दर्ज किया गया। मधुबनी के लखनपुर में 71.0 मिमी, बासोपट्टी में 54 मिमी, जयनगर में 45 मिमी, राजनगर में 31 मिमी, मधेपुरा के पुरैनी में 26 मिमी, दरभंगा के घनश्यामपुर में 22 मिमी, मधेपुरा के अलालनगर में 20 मिमी, मधुबनी के माधेपुर में 20 मिमी, मधेपुरा के गुलपरा में 18 मिमी , सहरसा के सतरकटैया में 18 मिमी, दरभंगा के अलीनगर में 18 मिमी एवं खगड़िया के बेलदौर में 18 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों की स्थिति शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 38.2 28.1

गयाजी 42.4 28.4

भागलपुर 35.5 26.3