कैमूर से बेगूसराय, पटना से मोतिहारी तक भीषण हीटवेव का अलर्ट; 4 दिन अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें

बिहार में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने दोपहर के समय लोगों से अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। पटना, कैमूर, मोतिहारी, छपरा, गयाजी, बेगूसराय, औरंगाबाद समेत कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट है।

Bihar Weather Alert: बिहार में मॉनसून की बेरूखी के चलते भीषण गर्मी और उमस का दौर चलने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक भीषण हीटवेव यानी लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। 19 से 22 जून तक दक्षिण, मध्य और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। कैमूर से लेकर बेगूसराय, पटना से लेकर मोतिहारी तक हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही रातें भी गर्म रहने के आसार हैं।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को दक्षिण-फश्चिम एवं दक्षिण-मध्य बिहार के जिलों में एक-दो जगहों पर उष्ण लहर यानी हीटवेव चलने की संभावना है। हालांकि, उत्तर-पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व बिहार में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।

20 जून को 19 जिलों में लू का अलर्ट मौसम विभाग ने शनिवार, 20 जून को पटना, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गयाजी, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) और बेतिया (पश्चिम चंपारण) में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, कोसी-सीमांचल एवं पूर्वी बिहार में आंधी-बारिश का मौसम रह सकता है।

21 जून को पटना-गया समेत कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट रविवार को दक्षिण बिहार में झुलसाने वाली भयंकर गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने पटना, बेगूसराय, नालंदा, गयाजी, शेखपुरा, लखीसराय, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में भी येलो अलर्ट है। अन्य जिलों में मौसम बिगड़ने की आशंका बनी रहेगी।

इसी तरह, 22 जून को 6 जिलों- कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर एवं अरवल में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं, पटना, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद, गयाजी, नवादा, सारण, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी एवं बेतिया में भी लू का असर देखने को मिलेगा। अन्य जिलों में आंधी-बारिश के आसार हैं।

लू से बचने के लिए मौसम विभाग ने दी हिदायत- मौसम विभाग के अनुसार, लू के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, थकान समेत अन्य समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले मजदूरों पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक तीखी धूप में रहने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थों का सेवन करें। हल्के रंग के ढीले एवं सूती कपड़े पहनें।

अत्यधिक गर्मी के समय कठिन और ज्यादा श्रम वाला काम करने से बचें। चाय-कॉफी, कॉर्बोनेट कॉल्ड्रिंक का अधिक सेवन ना करें। अधिक प्रोटीनयुक्त एवं बासी भोजन का सेवन ना करें। अगर किसी व्यक्ति में तेज बुखार, चक्कर आना, कमजोरी, उल्टी, सिरदर्द, बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत छायादार एवं ठंडी जगह पर ले जाएं। जरूरत पड़ने पर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाएं।

मुजफ्फरपुर में ही अटका मॉनसून इस बार मॉनसून ने बिहार में समय से दो दिन पहले ही दस्तक दे दी, लेकिन लगभग एक सप्ताह से यह मुजफ्फरपुर के पास अटका हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर एवं जमुई से होकर गुजर रही है, मगर प्रभाव बहुत कमजोर है। मॉनसून के सक्रिय नहीं होने से राज्य के उत्तर-पश्चिमी, पश्चिमी, मध्य एवं दक्षिणी हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी एवं उमस का सामना करना पड़ रहा है।