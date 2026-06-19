Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कैमूर से बेगूसराय, पटना से मोतिहारी तक भीषण हीटवेव का अलर्ट; 4 दिन अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

बिहार में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने दोपहर के समय लोगों से अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। पटना, कैमूर, मोतिहारी, छपरा, गयाजी, बेगूसराय, औरंगाबाद समेत कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट है।

कैमूर से बेगूसराय, पटना से मोतिहारी तक भीषण हीटवेव का अलर्ट; 4 दिन अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें

Bihar Weather Alert: बिहार में मॉनसून की बेरूखी के चलते भीषण गर्मी और उमस का दौर चलने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक भीषण हीटवेव यानी लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। 19 से 22 जून तक दक्षिण, मध्य और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। कैमूर से लेकर बेगूसराय, पटना से लेकर मोतिहारी तक हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही रातें भी गर्म रहने के आसार हैं।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को दक्षिण-फश्चिम एवं दक्षिण-मध्य बिहार के जिलों में एक-दो जगहों पर उष्ण लहर यानी हीटवेव चलने की संभावना है। हालांकि, उत्तर-पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व बिहार में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।

20 जून को 19 जिलों में लू का अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार, 20 जून को पटना, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गयाजी, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) और बेतिया (पश्चिम चंपारण) में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, कोसी-सीमांचल एवं पूर्वी बिहार में आंधी-बारिश का मौसम रह सकता है।

ये भी पढ़ें:Bihar Weather: बिहार में आज चार जिलों में भारी बारिश, 10 में आंधी का अलर्ट

21 जून को पटना-गया समेत कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट

रविवार को दक्षिण बिहार में झुलसाने वाली भयंकर गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने पटना, बेगूसराय, नालंदा, गयाजी, शेखपुरा, लखीसराय, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में भी येलो अलर्ट है। अन्य जिलों में मौसम बिगड़ने की आशंका बनी रहेगी।

इसी तरह, 22 जून को 6 जिलों- कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर एवं अरवल में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं, पटना, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद, गयाजी, नवादा, सारण, सीवान, गोपालगंज, मोतिहारी एवं बेतिया में भी लू का असर देखने को मिलेगा। अन्य जिलों में आंधी-बारिश के आसार हैं।

ये भी पढ़ें:मुजफ्फरपुर में अटका है मानसून, पटना समेत बिहार के 34 जिलों में गर्मी का सितम

लू से बचने के लिए मौसम विभाग ने दी हिदायत-

मौसम विभाग के अनुसार, लू के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, थकान समेत अन्य समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले मजदूरों पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक तीखी धूप में रहने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। पर्याप्त मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थों का सेवन करें। हल्के रंग के ढीले एवं सूती कपड़े पहनें।

अत्यधिक गर्मी के समय कठिन और ज्यादा श्रम वाला काम करने से बचें। चाय-कॉफी, कॉर्बोनेट कॉल्ड्रिंक का अधिक सेवन ना करें। अधिक प्रोटीनयुक्त एवं बासी भोजन का सेवन ना करें। अगर किसी व्यक्ति में तेज बुखार, चक्कर आना, कमजोरी, उल्टी, सिरदर्द, बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत छायादार एवं ठंडी जगह पर ले जाएं। जरूरत पड़ने पर अस्पताल में डॉक्टर को दिखाएं।

ये भी पढ़ें:अररिया में मूसलाधार बारिश, गर्मी से राहत लेकिन जलजमाव से लोग परेशान

मुजफ्फरपुर में ही अटका मॉनसून

इस बार मॉनसून ने बिहार में समय से दो दिन पहले ही दस्तक दे दी, लेकिन लगभग एक सप्ताह से यह मुजफ्फरपुर के पास अटका हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर एवं जमुई से होकर गुजर रही है, मगर प्रभाव बहुत कमजोर है। मॉनसून के सक्रिय नहीं होने से राज्य के उत्तर-पश्चिमी, पश्चिमी, मध्य एवं दक्षिणी हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी एवं उमस का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3-4 दिनों तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां प्रतिकूल नजर आ रही हैं। अगर मॉनसून फिर से सक्रिय होता है तो दक्षिण बिहार में हीटवेव का असर थोड़ा कम हो सकता है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Weather Update Bihar Weather Forecast अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।