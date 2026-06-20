Bihar Weather: पटना सहित दक्षिण बिहार में सताएगी गर्मी, अन्य जिलों में आधीं-पानी के आसार
Bihar Weather: रविवार को पटना सहित ज्यादातर भागों का मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। वहीं भभुआ-बक्सर और रोहतास में लू की चेतावनी जारी की गई है। नवादा, पूर्वी और पश्चिम चंपारण में भारी वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है।
Bihar Weather: बिहार में इन दिनों मौसम के दो रंग देखे जा रहे हैं। राजधानी सहित दक्षिण बिहार में तपिश की स्थिति है तो उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार रविवार को पटना सहित ज्यादातर भागों का मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। वहीं भभुआ-बक्सर और रोहतास में लू की चेतावनी जारी की गई है। नवादा, पूर्वी और पश्चिम चंपारण में भारी वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है।
राज्य के अधिकतम तापमान में 48 घंटे के बाद दो से तीन डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। मौसमविदों के अनुसार अगले तीन दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। शनिवार को पटना सहित प्रमुख शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस एवं 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ छपरा में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। रविवार को पटना सहित आसपास का मौसम शुष्क और गर्म बना रहा। मोतिहारी में हवा की रफ्तार 46 किमी प्रतिघंटा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान कई शहरों के अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई।
इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा
मधुबनी के राजनगर में सर्वाधिक वर्षा 83 मिमी दर्ज की गई। शेखपुरा के बरबीघा में 53 मिमी, नालंदा के गिरियक में 50.4 मिमी, मधुबनी के बेनीपट्टी में 46.1 मिमी, सुपौल के बौसा में 40 मिमी , बेगूसराय के बखरी में 38.2 मिमी, सहरसा के सत्तर कटैया में 36.8 मिमी, नालंदा के एकंगरसराय में 32.2 मिमी, सीतामढ़ी के रीगा में 32.2 मिमी, पूर्वी चंपारण के ढाका में 26.8 मिमी, जमुई में 25.2 मिमी, सुपौल के बीरपुर में 24 मिमी, अररिया के रानीगंज में 22.6 मिमी, शिवहर के तरैनी में 21.4 मिमी, सीतामढ़ी के ढेंगरब्रिज में 21 मिमी, खगड़िया के बालतारा में 20.6 मिमी एवं जहानाबाद में 20.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
प्रमुख शहरों का तापमान
शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 39.2 28.6
गया 40.2 28.4
भागलपुर 36.7 26.2
मुजफ्फरपुर 37.0 28
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें