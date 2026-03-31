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Bihar Weather: बिहार में आज कहां-कहां बारिश, आंधी का येलो अलर्ट; अप्रैल में कब बरसेंगे बदरा

Mar 31, 2026 09:22 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल में भी बारिश हो सकती है। 

Bihar Weather: बिहार में आज कहां-कहां बारिश, आंधी का येलो अलर्ट; अप्रैल में कब बरसेंगे बदरा

Bihar Weather: बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम ने सभी को हैरान कर रखा है। मार्च के महीने में लोगों को बेमौसम बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। मार्च के आखिरी दिन भी लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, जमुई, बांका, खगड़िया और भागलपुर में भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।

इसके अलावा बिहार के कई क्षेत्रों में आज आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि बिहार के उत्तर-पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण-पश्चिम भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन/वज्रपात के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।

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अप्रैल में कब होगी बारिश

मार्च के बाद अब अप्रैल महीने की शुरुआत हो रही है। अप्रैल महीने की शुरुआत बारिश से हो सकती है। इसके बाद आगे भी बारिश का दौर रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि 1 अप्रैल को भी रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुतबिक, 02 और 03 अप्रैल को मौसम शुष्क रह सकता है लेकिन इसके बाद फिर बारिश का दौर आएगा।

04 अप्रैल को पश्चिम और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान औऱ सारण में एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा इस दिन मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में भी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके बाद 5 अप्रैल को पूरे बिहार में अलग-अलग जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान है।

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मुजफ्फरपुर में आगे कैसा रहेगा मौसम

मुजफ्फरपुर जिले में पिछले कुछ दिनों में चल रही तेज हवा की गति सोमवार को कुंद हो गई। इससे दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन का तापमान करीब एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा। रात के तापमान में मामूली वृद्धि हुई। अगले 24 घंटे में मौसम विज्ञान विभाग ने तापमान में और वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक अधिकतम तापमान बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हवा में नमी की मात्रा कम होने से झुलसानेवाली गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है।

पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने कहा कि अगले सप्ताह फिर से मौसम के तेवर बिगड़ सकते हैं। सात और आठ अप्रैल को पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है। गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल मंगलवार को सुबह से ही धूप खिली रहने की संभावना है।

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इस बीच पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री की मामूली बढ़त के साथ 18.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। हवा में नमी की मात्रा सुबह में 93 प्रतिशत तो दोपहर दो बजे 64 प्रतिशत रही। पूरे दिन पुरवा हवा 3.3 किमी प्रति घंटे की गति से चली।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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